รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทาง รับ 162 คน ไทยพ้นกัมพูชา สั่งคัดกรองเข้ม NRM ตะลึงพบ 92 รายลอบเข้าเมือง-สอย 6 หมายจับโยงแก๊งสแกมเมอร์
เมื่อเวลา 10.48 น. วันที่ 3 ม.ค.2569 พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อติดตามภารกิจรับตัวกลุ่มแรงงานไทยจำนวน 162 คน กลับจากประเทศกัมพูชา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง พม., จัดหางานจังหวัด, ตม. และสาธารณสุข ร่วมอำนวยความสะดวกและตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างใกล้ชิด
โดยการคัดกรอง ได้ใช้กลไก NRM คัดแยก “เหยื่อ” ออกจาก “อาชญากร” แรงงานทั้งหมดที่เดินทางมาจาก 3 พื้นที่ ได้แก่ โอเสม็ด, ช่องจอม และเสียมราฐ จะเข้าสู่กลไกการส่งต่อระดับชาติ หรือ NRM (National Referral Mechanism) เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ออกจากผู้กระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูร่างกายและจิตใจก่อนกลับสู่สังคม
ผลการคัดกรองเบื้องต้นพบความผิดอื้อ จากการตรวจสอบประวัติและคัดกรองเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่น่าตกใจ เมื่อเจอ 92 ราย เดินทางข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย 6 ราย มีหมายจับติดตัวรวม 8 คดี แบ่งเป็น เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ 2 เคส คดีอาชญากรรมรุนแรง 1 ใน 4 ของหมายจับศาลทั่วไป
ขณะ รอง ผบ.ตร. ยืนยันว่าการส่งตัวครั้งนี้เป็นการประสานงานผ่านทูตทหารไทยประจำกัมพูชา ซึ่งทางกัมพูชาได้ดำเนินคดีและกักตัวจนครบกำหนดจึงส่งกลับตามปกติ ย้ำชัดไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทหารกัมพูชา 18 นาย เมื่อปลายปีที่ผ่านมา และไม่ใช่กลุ่มแรงงาน 6,000 คนที่หนีภัยจากการปะทะในปอยเปตแต่อย่างใด
โดยบรรยากาศที่ชายแดนเต็มไปด้วยความกังวล โดยมีญาติแรงงานรายหนึ่งเดินทางไกลจาก จ.เพชรบูรณ์ มารอรับหลานชายที่ขาดการติดต่อตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา โดยยอมรับว่ากังวลทั้งเรื่องความปลอดภัยและการถูกดำเนินคดี
ทั้งนี้ รอง ผบ.ตร. ได้ฝากทิ้งท้ายให้ประชาชนดูบทเรียนจากแรงงานกลุ่มนี้เป็นอุทาหรณ์ ว่าการไปทำงานต่างแดนโดยไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้องมีความเสี่ยงสูง และย้ำให้เชื่อมั่นในระบบการคัดกรองของตำรวจสอบสวนกลางที่จะให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อและดำเนินคดีกับอาชญากรอย่างเด็ดขาด
รับ 162 คน ไทยพ้นกัมพูชา สั่งคัดกรองเข้ม NRM ตะลึงพบ 92 รายลอบเข้าเมือง-สอย 6 ราย โยงสแกมเมอร์