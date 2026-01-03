‘อัครนันท์’ ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เพื่อไทย เดินเคาะประตูบ้าน ชูนโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30 % กับหวยเกษียณ

วันที่ 3 ม.ค.69 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 1 เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียง ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.2569

นายอัครนันท์ นั่งมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง และเดินเท้าเคาะประตูบ้านพบประชาชน พร้อมกับชูนโยบายของพรรคเพื่อไทย ทั้งการประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% เกษตรกรต้องไม่แบกรับความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร หวยเกษียณ บ้านเพื่อคนไทย ค่าไฟไม่เกิน 3.70 บาท/หน่วย และแก้ปัญหาสแกมเมอร์

ระหว่างการลงพื้นที่ยังมีเสียงตอบรับ และได้รับกำลังใจจากประชาชนในพื้นที่ หลายพื้นที่ส่วนใหญ่ยังจำได้เป็นอดีต สส.มาก่อน และยังชื่นชมในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับประชาชน ขณะที่อีกหลายคนสอบถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกด้วย

นายอัครนันท์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบว่าหลายนโยบายของพรรคเพื่อไทย ตรงใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการประกันกำไรสินค้าเกษตร 30 % ที่ออกมาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“การลงพื้นที่ทุกครั้งผมจะเห็นรอยยิ้มของประชาชน และคำชื่นชมในการทำงานตั้งแต่เป็นอดีต สส. ทำให้มีกำลังใจมากขึ้น จึงอยากขอโอกาสพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เข้าไปเป็นตัวแทน เข้าไปสานงานต่อในสภาฯ เพื่อแก้ปัญหา และทำให้ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไป”นายอัครนันท์ กล่าว

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