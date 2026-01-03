พบศพหนุ่มวัย 42 เป็นศพขึ้นอืด กลิ่นเหม็นโชยคลุ้ง ป้าเอะใจ ไม่เห็นออกจากบ้าน ขึ้นไปดูช็อก เผยหลานป่วยจิตเวช คาดเกิดอาการหลอน จนเกิดเหตุสลด
เมื่อวันที่ 3 ม.ค.69 ร.ต.อ.ฟ้าสะท้าน เหล่าเสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สร้างคอม จ.อุดรธานี รับแจ้งมีคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ที่บ้านหลังหนึ่งใน จ.อุดรธานี หลังจากได้รับแจ้งแล้ว รีบรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กานต์ ตั้งวิจิตร ผกก.สภ.สร้างคอม ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวร รพ.สร้างคอม ตำรวจสืบสวน อาสากู้ภัยทางหลวง มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม จุดสร้างคอม
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน มีชาวบ้านจำนวนมากมามุงดูที่เกิดเหตุ ที่ห้องนอนบนชั้น 2 พบศพ นายกวีศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี เจ้าของบ้าน นอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้น สภาพศพสวมกางเกงขาสั้นสีฟ้า เสื้อยืดลายแขนยาว มีคาบเลือดติดที่มือและขาทั้ง 2 ข้าง
พบบาดแผลถูกปาดด้วยของมีคมที่ลำคอ 1 แผล ศพขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่ว ข้างศพพบ เขียง มีดพร้ามีคาบเลือด และบ้องกัญชาวางอยู่ที่พื้น เจ้าหน้าที่จึงตรวจที่เกิดเหตุ ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้ แพทย์จึงชันสูตรพลิกศพ ระบุเสียชีวิตมาประมาณ 2-3 วัน
จากการสอบสวนเบื้องต้น ป้าของผู้ตาย อายุ 70 ปี ผู้พบศพคนแรก ให้การว่า ผู้ตายอาศัยอยู่บ้านเพียงคนเดียว เพราะว่ามีอาการทางจิตเวช ชอบด่าญาติ แม้แต่ตนก็โดนด่าหาว่าชอบไปแอบดู จึงไม่มีใครยุ่งด้วย ก่อนเกิดเหตุ ตนไม่เห็นผู้ตายออกมาจากบ้านมา 3 วันแล้ว และไม่มีเพื่อนมาหาเลยตั้งแต่วันปีใหม่ ตนจึงเดินขึ้นไปดู ก็พบผู้ตายนอนหงายจมกองเลือดขึ้นอืด อยู่ในห้องนอนชั้น 2 จึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งตำรวจ
พ.ต.อ.กานต์ ตั้งวิจิตร เปิดเผยว่า ผู้ตายป่วยจิตเวชมานาน เพราะเสพทั้งยาบ้า กัญชา และดื่มเหล้า ไม่ทำงาน จะเดินขอเงินญาติและชาวบ้าน ส่วนแม่ไปอยู่ต่างจังหวัด ไม่มีญาติยุ่งด้วย ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ คาดว่าผู้ตายเสพยา
ประกอบกับป่วยจิตเวช เกิดอาการหลอน ใช้มีดปาดคอจนเสียชีวิต แต่ไม่มีใครพบเห็น กระทั่งญาติผิดสังเกตว่าผู้ตายไม่ออกมาจากบ้าน จึงได้ขึ้นไปดู ก็พบเสียชีวิตแล้ว จึงนำศพไปแผนกนิติเวช รพ.ศูนย์อุดรธานี เพื่อชันสูตรหาสาเหตุให้แน่ชัด เพื่อดำเนินการต่อไป