สถานการณ์น้ำมันในพื้นที่เมืองเพชรบูรณ์ น้ำมันดีเซลยังหมดเกือบทุกปั๊ม บางปั๊มที่ยังมีก็มีรถยนต์-รถบรรทุก ต่อคิวรอเติมยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ชาวบ้านโอดแทบไม่ได้ออกรับจ้าง
วันที่ 21 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พบว่าน้ำมันดีเซลหมดเกือบทุกปั๊ม ในขณะที่บางปั๊มที่ยังมีน้ำมันดีเซล พบว่ามีรถยนต์และรถบรรทุกต่อคิวเติมเป็นแถวยาวเกือบ 1 กิโลเมตร บางปั๊มต้องติดประกาศจับบัตรคิวในการเติมน้ำมันเป็นรอบๆ ด้านเกษตรกรบางรายต้องใช้วิธีขับรถยนต์มาต่อคิวเติมน้ำมันตามโควตา จากนั้นก็ไปดูดออกเพื่อใส่รถไถ เกษตรบางรายก็นำแกลลอนมายืนต่อคิวเพื่อซื้อน้ำมันไปใส่เครื่องสูบน้ำรถพืช-ผัก ซึ่งหากไม่ได้น้ำมันไปสูบน้ำก็อาจจะทำให้เสียหายได้
นายสมบัติ ชาวตำบลวังชมภู บอกว่าในพื้นที่ตำบลวังชมภู มีปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง แต่ก็มีชาวบ้านไปต่อคิวจนหมดในเวลาอันรวดเร็ว ตนจึงขับรถตระเวนหาปั๊มน้ำมันเพื่อจะซื้อน้ำมันดีเซลไปเติมรถไถเพื่อรับจ้างไถที่ผ่านมา 3-4 ปั๊มปรากฏว่าน้ำมันดีเซลหมดทุกปั๊ม ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร จนมาถึงปั๊ม พีที ในเมืองเพชรบูรณ์ แต่ก็ได้เพียง 50 ลิตรเท่านั้น ใช้วันนี้วันเดียวก็หมดแล้ว พรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะมีน้ำมันออกไปรับจ้างไถที่หรือไม่ เฉพาะค่าน้ำมันที่ขับวนหาปั๊มกว่าจะได้น้ำมันก็หมดไปหลายร้อยบาทแล้ว
ด้านนางบังอร เกษตรกรชาวตำบลบ้านโตก ระบุ เวลาจะซื้อน้ำมันก็จะต้องขับรถไปถามปั๊มว่าน้ำมันจะมีเวลาไหน เมื่อรู้เวลาก็จะขับรถไปรอต่อคิวก่อนเพราะคนจะเติมเยอะมาก แต่ถ้าปั๊มย่อยในหมู่บ้านซึ่งก็ไปต่อคิวซื้อมาขายก็จะตกราคาลิตรละ 50 บาทซึ่งสูงมากจึงจำเป็นต้องไปรอต่อคิว ถึงแม้จะเสียเวลางานก็ต้องยอม เวลาไปเติมก็เอารถยนต์ไปเพราะจะเติมได้ 1,000 บาท แต่ถ้าเอาแกลลอนไปใส่ก็จะได้แค่ 500 บาท เมื่อได้แล้วก็ค่อยมาดูใส่แกลลอนไว้เติมเครื่องสูบน้ำและอยากจะฝากให้นายกฯรีบหาทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องน้ำมัน เรื่องปุ๋ยแพง โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่จากเดิมราคากระสอบละ 700 บาท หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ขึ้นมาเกือบ 900 บาท โดยพ่อค้าอ้างว่าราคาน้ำมันขึ้น ค่าขนส่งแพง จึงต้องขึ้นราคา
ด้านนายกอน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและขับรถไถรับจ้างไถพรวนดิน เปิดเผยว่า ทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ออกรับจ้างเลย เพราะต้องเอารถยนต์ไปต่อคิมเพื่อเติมน้ำมัน เนื่องจากทางปั๊มถ้าเอาแกลลอนไปใส่ก็จะได้เพียง 500 บาท แต่ถ้าเอารถยนต์ไปเติมก็จะได้ 1,000 บาท เมื่อได้แล้วก็มาดูดดออกใส่รถไถเพื่อออกไปรับจ้าง วันไหนถ้าต่อคิวไม่ทันก็ไม่ได้ออกทำงาน ซึ่งบางครั้งตนก็ต้องใช้วิธีบอกเจ้าของที่ที่ต้องการจะจ้างให้ไปไถที่ได้ไปซื้อน้ำมันเตรียมไว้ให้ด้วย จึงจะไปไถให้ได้
จากสถานการณ์น้ำมันขาดปั๊มดังกล่าวได้มีปั๊มบางแห่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยจะอัพเดทสถานการณ์น้ำมันในปั๊มให้กับลูกค้าได้รับรู้ข่าวสารและเตรียมการวางแผนในการมาเติมน้ำมัน นอกจากนั้นก็ยังมีปั๊มบางแห่งใช้วิธีการแจกคิวให้กับลูกค้าที่จะมาเติมน้ำมันเป็นรอบๆ เช่นรอบ 7 โมงเช้าและรอบเที่ยงเป็นต้น