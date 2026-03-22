สาว LGBTQ+ โร่แจ้งความ ไรเดอร์หื่น ให้ไปส่งคอนโด แต่กลับพาขึ้นเขาในที่เปลี่ยว ก่อเหตุลวนลาม ส่งแชทอ้างไม่ตั้งใจ แค่อารมณ์พาไป ทำไปเพราะชอบ
เมื่อเวลา 20.16 น. วันที่ 21 มี.ค.2569 แอนนา (นามสมมติ) สาว LGBTQ+ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ต.พดุงศักดิ์ อินผดุง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา หลังตกเป็นเหยื่อถูกไรเดอร์ก่อเหตุลวนลาม เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึก วันที่ 20 มี.ค.69 ที่ผ่านมา บริเวณบนเขาพระ เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
แอนนา ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนเรียกไรเดอร์ผ่านแอปพลิเคชั่น จากลานเบียร์ ริมถนนเลียบชายหาดพัทยา ให้ไปส่งที่คอนโดฯย่านจอมเทียน แต่ผู้ขับขี่พาขึ้นมาบนเขาพระ แล้วจอดรถในที่มืดเปลี่ยว ก่อนลงมือลวนลามตามร่างกาย ตนหวาดกลัวเป็นอย่างมาก จึงพยายามดิ้นขัดขืนและตะโกนห้ามให้ไรเดอร์หื่นหยุดการกระทำแล้วไปส่งที่คอนโดฯ ตนจะไม่เอาเรื่อง
ภายหลังไรเดอร์หื่นรายนี้ มาส่งตนเองถึงจุดหมายแล้ว ยังส่งข้อความติดติดต่อกลับมาหาตนเอง ว่า ขอโทษกับการกระทำแย่ๆ ไม่ได้ตั้งใจอารมณ์พาไป แค่อยากให้เธอมีความสุข ที่ทำลงไปเพราะชอบเธอ ฝันดีนะ ดูแลตัวเองด้วย อยากไปไหนบอก แอนนา จึงแคปข้อความดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานก่อนเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในครั้งนี้
อย่างไรก็ตามตนเองอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวไรเดอร์รายนี้มาดำเนินคดี รวมถึงฝากเตือนลูกค้าที่ใช้บริการไรเดอร์ให้เพิ่มความระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นด้วย