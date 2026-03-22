พ่อร่ำไห้ กอดร่างลูกสาว 3 ขวบ จมน้ำเสียชีวิต เจอจุดเดียวกับที่พบร่างแม่ หลังเกิดเหตุลูกพลัดตกน้ำ เมียว่ายน้ำไม่เป็นรีบกระโดดลงไปช่วย ก่อนเสียชีวิตคู่

จากกรณี น.ส.ศิริวัล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี กระโดดลงไปช่วยลูกสาววัย 3 ขวบทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็น หลังจากลูกสาวลื่นโขดหินพลัดตกลงไปในน้ำก่อนจมน้ำสูญหายไปทั้งคู่ ห้วยทม บ้านคำนกกก ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ต่อมาเจ้าหน้าที่พบร่าง น.ส.ศิริวัล แล้ว แต่ยังไม่พบลูกสาว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 22 มี.ค.2569 ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างพากันออกมาช่วยกันหาร่างของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 3 ปี ที่จมน้ำไปพร้อมกับผู้เป็นแม่ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งช่วงสายวันนี้ เจอตรงจุดเดียวกันกับที่พบร่างของผู้เป็นแม่ ซึ่งไร้ปาฏิหาริย์ เสียชีวิตแล้ว

จมน้ำเสียชีวิต

พ่อร่ำไห้ กอดร่างลูกสาว 3 ขวบ จมน้ำเสียชีวิต เจอจุดเดียวกับที่พบร่างแม่ หลังเกิดเหตุลูกพลัดตกน้ำ เมียว่ายน้ำไม่เป็นรีบกระโดดลงไปช่วย ก่อนเสียชีวิตคู่

ชาวบ้านจึงช่วยกันนำร่างที่ไร้วิญญาของหนูน้อยขึ้นมาจากน้ำ ซึ่งเมื่อผู้เป็นพ่อเห็นร่างของหนูน้อยก็เข่าแทบทรุด ล้มตัวนอนร่ำไห้กอดร่างของลูกสาวเอาไว้ ซึ่งเป็นภาพที่บีบหัวใจชาวบ้านที่พากันออกมาช่วยตามหาน้องจนเจอ ที่ต้องเสียทั้งภรรยาและลูกอันเป็นที่รักไปพร้อมกันอย่างกะทันหัน

จมน้ำเสียชีวิต

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชานุมาน พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลชานุมาน ได้ทำการชันสูตรพลิกศพของหนูน้อยวัย 3 ปี ก่อนที่จะมอบร่างให้กับทางด้านครอบครัวและญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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