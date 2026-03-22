ไม่รู้มาจากไหน 3 ลูกแมว ติดในห้องเครื่อง เจ้าของตีเลขเด็ด อึ้งเลย ตรงกับทะเบียนรถ เชื่อมาให้โชค เผย ได้ยินเสียงร้องดังมาจากฝากระโปรง รีบจอดรถตรวจสอบ
วันที่ 22 มี.ค.2569 เกิดเหตุการณ์พบลูกแมวแรกเกิดจำนวน 3 ตัว ติดอยู่ภายในห้องเครื่องรถยนต์ บริเวณถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ซิตี้ ทะเบียน กษ 1340 สระบุรี ขับรถมาจอดติดเครื่องไว้ริมฟุตปาธ เพื่อรอลูกสาวลงไปซื้อน้ำเต้าหู้และอาหาร
ขณะนั้นมีพลเมืองดีขับรถจักรยานยนต์มาจอดใกล้กัน สังเกตเห็นลูกแมวตัวหนึ่งร่วงตกลงมาจากใต้ท้องรถ จึงรีบแจ้งเจ้าของรถให้ทราบทันที และเมื่อเจ้าของรถลงมาตรวจสอบ พบลูกแมวตัวเล็กนอนอยู่ใต้รถ และยังได้ยินเสียงร้องดังมาจากภายในห้องเครื่องยนต์ แต่ไม่สามารถมองเห็นตัวได้ชัดเจน
ทำให้เกิดความกังวลว่า ภายในอาจมีลูกแมวติดอยู่อีกหลายตัว จึงรีบเปิดฝากระโปรงรถตรวจสอบ แต่ยังคงได้ยินเพียงเสียงร้อง จึงตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หลังจากเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึง ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดตามแหล่งที่มาของเสียง จนพบว่าลูกแมวซ่อนตัวอยู่บริเวณแผ่นครอบกันเปื้อนใต้ห้องเครื่อง
จึงใช้เครื่องมือค่อย ๆ ถอดชิ้นส่วนออกอย่างระมัดระวัง ก่อนจะสามารถช่วยเหลือลูกแมวออกมาได้ครบทั้ง 3 ตัว โดยเป็นลูกแมวไทยสีดำ เพิ่งคลอดใหม่ ๆ บางตัวยังมีสายรกติดอยู่ สร้างความโล่งใจให้กับทุกคนในที่เกิดเหตุเป็นอย่างมาก
ซึ่งหากเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้สังเกตเห็นตั้งแต่แรก และเจ้าของรถขับรถออกไป ลูกแมวทั้ง 3 ตัวอาจพลัดตกกลางถนน และเสี่ยงถูกรถทับเสียชีวิตได้ทันที ถือเป็นการรอดตายอย่างปาฏิหาริย์
ด้าน นายหมง อายุ 60 ปี กล่าวว่า ตนไม่ทราบแน่ชัดว่าลูกแมวเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องได้อย่างไร อาจเป็นไปได้ว่าแม่แมวแอบมาคลอดลูกไว้ หรือคาบลูกมาซ่อนไว้ เนื่องจากบริเวณบ้านของตนมีแมวจรจัดอาศัยอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้ ตนไม่ได้เลี้ยงแมวแต่อย่างใด
เบื้องต้นตั้งใจจะนำลูกแมวทั้ง 3 ตัวกลับไปดูแลที่บ้านก่อน เผื่อว่าจะได้พบแม่แมวในภายหลัง หากแม่แมวไม่กลับมารับ ก็ยินดีที่จะเลี้ยงไว้เอง
นอกจากนี้ นายหมง ยังกล่าวติดตลกถึงความเชื่อเรื่องโชคลางว่า “แมวมาหา หมามาสู่” อาจเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภ โดยนำจำนวนลูกแมว 3 ตัว คูณกับจำนวนขา 4 ขา ได้เป็นเลข 34 ซึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถ 1340 จึงตั้งใจว่าจะลองเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ เผื่อจะมีโชคตามความเชื่ออีกด้วย
เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความมีน้ำใจของพลเมืองดีแล้ว ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใช้รถควรตรวจสอบห้องเครื่องก่อนสตาร์ทรถ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์จรจัด เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด และช่วยชีวิตสัตว์ตัวน้อยได้