ขนหัวลุก คนซื้อที่ดินมาเดินสำรวจพื้นที่ สุดช็อกเจอกระดูกคนเกลื่อน คาดตายมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 22 มี.ค.69 ร.ต.ท.ศุภกร วาศิฏฐิตานนท์ รองสว. (สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์ในป่าภายในซอยเล็กทองสุข ม.3 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.สวนพริกไทยและเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุเป็นป่ารกทึบมีบ่อน้ำอยู่จำนวนหลายบ่อ พบชิ้นส่วนมนุษย์ เช่น กะโหลก กระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลังและชิ้นส่วนอื่นๆ กระจายอยู่ จากการสอบถาม นายชัยยุทธ กลิ่นหอม อายุ 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บอกว่ามีลูกบ้านพาคนที่จะมาซื้อที่ดินเดินเข้าไปดูที่ แต่เขาเจอกระดองเต่าที่ตายก่อน

จากนั้นก็เดินไปเจอชิ้นส่วนกะโหลกมนุษย์ และชิ้นส่วนอื่นๆ จึงได้มาบอกให้กับตน สำหรับพื้นที่มักจะมีคนมาหาปลาในบ่อน้ำ และในพื้นที่ก็ไม่มีใครแจ้งหายด้วย จึงยังไม่ทราบว่าเป็นใคร

สำสำหรับโครงกระดูกดังกล่าว หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จากนั้น ร.ต.ท.ศุภกร จึงได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโครงกระดูกส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

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