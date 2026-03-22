ชาวแม่สอดดีใจเก้อ นึกว่ารถน้ำมันมาส่ง ที่ไหนได้วิ่งไปจอดแอบในที่ลับ จนท.เข้าตรวจสอบตะลึง เจอโกดังซุกน้ำมันดีเซลหลายหมื่นลิตร ริมแม่น้ำเมย ทั้งที่ในพื้นที่ยังขาดแคลนหนัก
วันที่ 22 มี.ค.69 นายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ราชมนู ด่านศุลกากรแม่สอด ตำรวจ สภ.แม่สอด ชุดเคลื่อนที่เร็ว กองร้อย อส.อ.แม่สอดที่ 3 และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านชายแดนแม่สอดว่า พบรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ขับเข้ามาในหมู่บ้านหมู่ 3 บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มุ่งหน้าไปจอดในพื้นที่ลับติดแนวตลิ่งแม่น้ำเมย ซึ่งบริเวณนั้นไม่มีปั๊มน้ำมัน คาดว่าเป็นรถน้ำมันต้องสงสัย
ทันทีที่กำลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีรั้วรอบขอบชิดอย่างแน่นหนา ไม่สามารถมองเข้าไปด้านในพื้นที่ได้ และที่ประตูทางเข้าออกติดป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต จากนั้นเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจสอบพบรถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลมากับรถ 20,000 ลิตร ก่อนคุมตัวคนขับไปสอบสวน
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นโกดังต้องสงสัยที่สร้างใกล้แม่น้ำเมย และเป็นจุดที่พบรถบรรทุกน้ำมันจอดอยู่ ก็พบว่าในโกดังมีถังเก็บน้ำมันขนาด 4,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ภายในถังมีน้ำมันอยู่ 300 ลิตร และยังตรวจพบถังขนาด 200 ลิตร รวม 101 ถัง พร้อมแกลลอนน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 30 ลิตร จำนวน 85 ถัง เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดของกลางทั้งหมดไว้
ซึ่งการตรวจยึดน้ำมันชายแดนครั้งนี้ เป็นผลมาจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่สอด เห็นรถน้ำมันต้องสงสัยขับผ่านพื้นที่เมืองแม่สอด ผ่านปั๊มน้ำมันหลายแห่ง จนชาวบ้านต่างดีใจว่ารถน้ำมันมาส่งแล้ว และจะมีน้ำมันให้เติม แต่ก็แปลกใจเนื่องจากรถน้ำมันคันดังกล่าวกลับรีบขับมุ่งหน้าไปแนวชายแดนไทย-เมียนมา และเข้าไปจอดในพื้นที่ลับติดแม่น้ำเมย ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวไม่มีปั๊มน้ำมัน ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดังกล่าว
สำหรับพื้นที่ 5 อำเภอแนวชายแดน จ.ตาก ขณะนี้ชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำมันมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทุกวันโดยเฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด ชาวบ้านต้องนำรถมาจอดต่อแถวยาวเป็นกิโลเมตรทุกปั๊มน้ำมัน และน้ำมันก็หมดภายในไม่กี่ชั่วโมง ขณะนี้ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สั่งการในเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกอำเภอเร่งป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกน้ำมันแบบผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด