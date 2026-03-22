สวดยับ เก๋งมารยาทไม่งาม แช่ขวา ขับขวางรถกู้ชีพ กำลังเร่งนำผู้ป่วย 5 ขวบส่งโรงพยาบาล ใช้ความเร็วแค่ 30กม./ชม. ส่งสัญญาณเตือนยังทำมึน แซงก็ไม่ได้มีรถสวนมาตลอด ล่าสุดเตรียมแจ้งความ
วันที่ 22 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกโซเชียลแห่แชร์พฤติกรรมขับรถไร้น้ำใจ หลังรถกู้ชีพ อบต.สามพร้าว เร่งนำส่งผู้ป่วยเด็กวัย 5 ขวบแขนหักส่งโรงพยาบาล แต่กลับเจอเก๋งใจดำขับแช่ขวาไม่ยอมหลบ ตั้งแต่ช่วงหนองสิมมุ่งหน้าแยกต้นยางใหญ่ ใช้ความเร็วแค่ 30 กม./ชม. ทำให้รถกู้ชีพแซงไม่ได้เพราะมีรถสวนทางมาหนาตา
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อรถกู้ชีพของ อบต.สามพร้าว จ.อุดรธานี ถูกรถเก๋งคันหนึ่งขับขวางเส้นทางในลักษณะจงใจไม่หลบหลีกให้รถฉุกเฉิน ทั้งที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน จากคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้ (21 มี.ค.) รถกู้ชีพ อบต.สามพร้าว ได้ออกรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจยย.ชนสุนัขที่บ้านสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้บาดเจ็บคือเด็กวัยเพียง 5 ขวบ มีอาการกระดูกแขนหัก เจ้าหน้าที่จึงรีบนำขึ้นรถเพื่อส่งต่อไปยัง รพ.กรุงเทพ เพื่อให้การช่วยเหลือเร่งด่วน
ตามคลิป เมื่อรถกู้ชีพขับมาถึงช่วงวงเวียนแถวสวนสาธารณะหนองสิม หลังจากข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าไปทางแยกต้นยางใหญ่ พบรถเก๋งคู่กรณีขับแช่อยู่ในเลนขวา โดยใช้ความเร็วต่ำไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้รถกู้ชีพจะส่งสัญญาณขอทางอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนถึงซอยดอนบอสโก แต่คนขับรถเก๋งกลับนิ่งเฉย ไม่ยอมเบี่ยงลงซ้ายทั้งที่มีพื้นที่ ประกอบกับมีรถสวนทางมาตลอดทำให้รถกู้ชีพไม่สามารถแซงผ่านไปได้
ล่าสุด เจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมทีมงานเตรียมรวบรวมหลักฐานภาพจากกล้องหน้ารถ เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รายนี้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ในการไม่หลบหลีกรถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่