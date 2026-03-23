ขนส่งสมุทรสงคราม สั่งฟัน! โชเฟอร์รถตู้ สายหัวหิน-เอกมัย กร่างโชว์นิ้วกลางใส่ผู้หญิง บนถนนพระราม 2 เผยโทษปรับสูงสุด 5 พันบาท
กรณีหญิงวัย 59 ปี ขับรถพามารดาวัย 90 ปี และน้องสาว จากกรุงเทพฯ เพื่อมาส่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 13.13 น. ขณะขับรถมาบนถนนพระราม 2 ขาล่องใต้ ช่วงบริเวณก่อนถึงทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม ไมีรถตู้โดยสารร่วม บขส.(จ.) เส้นทางหัวหิน-เอกมัย ทะเบียนกทม. ขับตามมาด้านหลังด้วยท่าทางคุกคาม ก่อนขับแซงปาดหน้าแล้วเปิดกระจกชูนิ้วกลางให้ถึง 2 ครั้ง พร้อมตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย สร้างความตกใจให้กับผู้เสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมารดาที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ
ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปยังผู้เสียหาย แต่ทราบว่าได้เดินทางกลับกรุงเทพฯ ไปแล้วและไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ แต่ให้ข้อมูลผ่านคลิปวิดีโอและบันทึกประจำวันระบุว่า ขณะเกิดเหตุตนขับรถมาในเลนซ้ายตามปกติเพราะมีผู้สูงอายุมาด้วย แต่รถตู้คันดังกล่าวพยายามขับไล่จี้ท้ายและแซงขึ้นมาปาดหน้า ก่อนจะชูนิ้วกลางและด่าทอ
ตนมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพนักงานขับรถสาธารณะ และเกรงว่าหากคนขับมีอาวุธอาจเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้ ตนจึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าพบ นายสุรพล เหรียญทิพย์เจริญ ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสอบถามความคืบหน้า นายสุรพล ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอพบว่ามีความผิดชัดเจน จึงออกหนังสือเรียกตัวพนักงานขับรถคันดังกล่าวให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 102 (2) ฐานแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 127 นอกจากนี้หากการกระทำผิดเขาเงื่อนไขการตัดแต้มจะดำเนินการตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป