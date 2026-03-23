ชุลมุนกลางไฟแดง ตำรวจหนุ่มจ่อปืนใส่ลุงสูงอายุ บอกคุมสถานการณ์เพราะอีกฝ่ายชักปืนขู่ก่อน ด้านลุงยันไม่มีเจตนา-เบรกรถแล้วปืนตกเฉยๆ รับก่อนหน้าทะเลาะกันปมขับปาดหน้า

วันที่ 23 มี.ค. 2569 เกิดเหตุระทึกกลางสี่แยกไฟแดงหน้าหมู่บ้านจงเจริญ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พบชายหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ชักอาวุธปืนจ่อใส่ชายสูงวัยที่ขับรถยนต์ ระหว่างจอดติดสัญญาณไฟแดง ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เร่งขับรถหนีเกรงถูกลูกหลง

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นคลิปและเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยในคลิปปรากฏชายสวมหมวกกันน็อกและหน้ากากอนามัย ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดขวางหน้ารถยนต์ ก่อนชักปืนจ่อใส่คนขับ ซึ่งเป็นชายสูงวัย ทั้ง 2 ฝ่ายมีการโต้เถียงกันเป็นระยะ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและสายตรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี เข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมนำตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปสอบปากคำเพิ่มเติม

จากการสอบสวนทราบว่า ชายหนุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดกาญจนบุรี โดยก่อนเกิดเหตุทั้ง 2 ฝ่ายมีปัญหาขับรถปาดหน้ากันไปมา กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ ชายหนุ่มอ้างว่าเห็นคู่กรณีชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ จึงชักปืนของตนออกมาควบคุมสถานการณ์

ขณะที่ นายสิทธิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี คู่กรณี ให้การปฏิเสธ โดยยืนยันว่า ไม่ได้ชักปืนข่มขู่ แต่อาวุธปืนที่พกติดตัวเกิดเลื่อนออกมาจากเบาะขณะเบรก ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิด อีกทั้งตนเพิ่งกลับจากการไปไหว้เช็งเม้ง และพกปืนออกจากบ้านเพราะเกรงไม่ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า อาวุธปืนดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้อง แต่ไม่มีใบอนุญาตพกพาไปในที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานายสิทธิชัย ฐานพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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