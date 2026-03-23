ตำรวจตามรวบ 2 ผัวเมียสุดแสบ ออกตระเวน ลัก จยย.วันละคัน 3 วันติด สุดท้ายไม่รอด โดนตามจับได้ สอบสวนรับสารภาพก่อเหตุจริง ส่งดำเนินคดี
วันที่ 23 มี.ค.2569 พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ได้รับการรายงานจาก พ.ต.ท.ชัยรัตน์ แย้มวงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ภาชี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน จับกุมตัว นายวีระพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี และ น.ส.ปราณนา (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นสามีภรรยา ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ ของผู้เสียหายรายหนึ่งที่จอดไว้ใกล้กับสถานีรถไฟภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่สอบสวนผู้เสียหาย พยาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงปิดจนพบ ว่า นายวีระพงษ์ ขี่รถจักรยานยนต์ กำลังใช้เท้ายันรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไป โดยมี น.ส.ปราณนา นั่งอยู่บนรถผู้เสียหายอยู่
จึงทำการขยายผลจนทราบตัวผู้ต้องหา ขอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหมายจับ ติดตามไปจับกุมตัวได้ที่ บ้านพักใน จ.สระบุรี พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 125 สี น้ำเงิน – ดำ ทะเบียนพระนครศรีอยุธยา ของผู้เสียหาย รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 100 สีดำ จำนวน 1 คัน ที่ใช้ในการก่อเหตุ พร้อมด้วยเสื้อผ้า ที่สวมใส่ก่อเหตุ
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ และยังพบว่า ทั้ง 2 ผัวเมีย ในช่วงระหว่าวันที่ 15-16 มี.ค. ได้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา มาแล้ว 2 คัน ได้ให้ชุดสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่าทั้งคู่ก่อเหตุที่ไหนมาอีก
เบื้องต้น แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม” พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป