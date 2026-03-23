ชาวสวนมะม่วงพิจิตร ร้องราคาตกต่ำสุดขีด ฟ้าลั่น เหลือโลละ 2-3 บาท จากเดือนที่แล้วขายได้ 20 บาท วอนรัฐบาลช่วยเหลือ ขาดทุนย่อยยับ

วันที่ 23 มี.ค.2569 นายสุเทพ รุมชุมพล เกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วง ใน ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เปิดเผยว่า ที่ จ.พิจิตร มะม่วงราคาตกต่ำ โดยเฉพาะมะม่วงกินดิบ อย่าง ฟ้าลั่น ราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2-3 บาทเท่านั้น ทำให้เกษตรกร ร้องขอให้รัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน

ในขณะนี้ราคามะม่วงตกต่ำเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบให้เกษตรกรขาดทุนย่อยยับ และเกษตรกร จำเป็นต้องขายมะม่วงในราคาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าไหร่ก็ต้องขาย เนื่องจากเก็บไว้ก็กินเองก็ไม่หมด และพอที่จะนำรายได้มาจ่ายค่าแรงค่าปุ๋ยค่ายาได้บ้าง

ชาวสวนมะม่วงพิจิตร

ชาวสวนมะม่วงพิจิตร

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ราคาตกต่ำ ตนเองไม่แน่ใจเพราะอะไร แต่อยากวอนขอให้รัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือ เพราะมะม่วงราคาตกต่ำหลายปีติดต่อกันแล้ว ขณะราคาที่ล้งรับซื้อ มะม่วงรับประทานดิบอย่าง ฟ้าลั่น เขียวเสวย ราคากิโลกรัมละ 3 บาท จากเมื่อเดือนที่ผ่านมาราคากิโลกรัมละ 20 บาท ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นมะม่วงรับประทานสุก รับซื้อกิโลกรัมละ 25 บาท

สำหรับจังหวัดพิจิตร ถือเป็นแหล่งปลูกมะม่วงคุณภาพส่งออกสำคัญ โดยเฉพาะใน อ.สากเหล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมากที่สุดกว่า 20,000 ไร่ แหล่งผลิตหลักอยู่ที่ ต.วังทับไทร ที่ขึ้นชื่อเรื่องดินลูกรังปนทรายทำให้มะม่วงเนื้อแน่น ผิวสวย รสหวานหอม พันธุ์หลักคือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส่งออกไปญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซียจีน โดย ผลผลิตส่วนใหญ่ออกช่วง มี.ค.-เม.ย.

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