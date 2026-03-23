เปิดใจ พี สะเดิด หาเติมดีเซลไม่ได้ หมดทุกปั๊มตลอดทาง ตั้งแต่กทม.ถึงอุตรดิตถ์ โชคดีได้รับน้ำใจจากชาวบ้านในพื้นที่เปิดปั๊มน้ำมันในหมู่บ้าน ให้เติมเต็มถัง
วันที่ 23 มี.ค. 2569 นายพีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล หรือ พี สะเดิด นักร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต ฉายา “ตำนานร็อกอีสานของเมืองไทย” ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับผู้สื่อข่าว หลังเดินทางไปทำการแสดงที่ จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2569 ที่ผ่านมา แล้วเจอสถานการณ์น้ำมันดีเซลเกลี้ยงทุกปั๊มตลอดเส้นทางที่เดินทางไป ตั้งแต่ ออกจาก กทม.
แต่โชคดีได้รับน้ำใจจากชาวบ้าน ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ที่เปิดปั๊มน้ำมันเล็กๆสำหรับเกษตรกรอยู่ในหมู่บ้าน ให้พี สะเดิด และทีมงานเติมน้ำมันจนเต็มถัง ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ลุ้นระทึกว่าน้ำมันจะหมดกลางทางตอนไหน ซึ่งเรื่องราวดังกล่าว พี สะเดิดได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อเล่าถึงประสบการณ์ลุ้นระทึกและขอบคุณน้ำใจแบ่งปันของชาวบ้านที่มีให้กับคนในสังคมที่กำลังลำบาก
พี สะเดิด เล่าถึงเหตุการณ์วันดังกล่าวให้ฟังว่า ระหว่างเดินทางจาก กทม. ไปทำการแสดงที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องเผชิญสถานการณ์หาเติมน้ำมันดีเซลไม่ได้ แม้จะมีการเตรียมตัวและคาดการณ์เอาไว้อย่างดี ว่าปั๊มน้ำมันระหว่างทางจะมีให้เติม ซึ่งภายหลังจากเดินทางไปได้สักพัก ดูน้ำมันรถแล้วไปถึงจุดหมายแต่ไม่พอสำหรับกลับ เพราะหนทางที่ไปเป็นกลางเขาเสี่ยงที่จะน้ำมันหมดแล้วไม่มีปั๊มเติม จึงได้พยายามหาปั๊มน้ำมันเพื่อจะเติมใส่ถังไว้
แต่ปรากฏว่าผ่านไปหลายปั๊มไม่มีให้เติม จนกระทั่งน้ำมันค่อนถังจะเข้าพื้นที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจุดหมายที่จะเดินทางไปทำการแสดง ก็เจอปั๊มน้ำมันเล็กๆของชาวบ้านสำหรับเติมรถที่ใช้เกี่ยวกับการเกษตรอยู่ในหมู่บ้านในเส้นทางชนบท
มีรถอีแต๋นกำลังจอดเติมน้ำมันอยู่ จึงได้เข้าไปสอบถามขอความช่วยเหลือ ซึ่ง แม่แนน เจ้าของปั๊มก็มีน้ำใจและเต็มใจที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเดือดร้อนแบบไม่ลังเล โดยให้รถของตัวเองและทีมงานเติมจนเต็มถังทั้งหมด ทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ลุ้นน้ำมันจะหมดไปได้ด้วยดี
พี สะเดิด บอกอีกว่า หลังจากเจอสถานการณ์นี้ก็ได้พูดคุยกับทีมงานทุกคนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพราะตอนนี้ถือว่าได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนและไม่สามารถคาดเดาได้ ก็จะต้องช่วยกันเซฟน้ำมัน เวลาเดินทางก็เรียกรถบริการรับ-ส่งเอา เพื่อประหยัดน้ำมันสำหรับเดินทางไปทำการแสดง และตอนนี้ต้องไปจอดรอคิวตั้งแต่ตี 4 เพื่อรอรถขนส่งน้ำมันมาส่งปั๊มแล้วจะได้เติมน้ำมันเอาไว้ แต่ไม่ถึงขั้นกักตุน เพราะต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นๆได้เติมเช่นกัน
และก่อนหน้านี้เคยเจอเหตุการณ์น้ำมันจะหมดเช่นเดียวกันขณะไปทำการแสดง ก็มีชาวบ้านดูดออกจากรถมาเติมให้ ซึ่งใจดีและมีน้ำใจอย่างมาก ในส่วนเส้นทางที่จะเดินทางไปทำการแสดงก็จะปรับให้ใช้เส้นทางที่มุ่งตรงไปจุดหมายให้สั้นที่สุด แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องยกเลิกงานแสดง
ตนเองติดตามสถานการณ์น้ำมันหลังเกิดสงครามมาตั้งแต่วันแรก จนมีการเปิดเผยว่ามีน้ำมันเหลือ 100 วัน ลดลงมา 66 วัน มองแล้วจึงได้วางแผนดังกล่าวกับทีมงาน เพื่อเซฟน้ำมันให้ได้มากที่สุด และอยากฝากถึงทุกๆส่วน ทั้งประชาชน ชาวไร่ ชาวสวน ผู้มีอำนาจบริหาร ผู้ประกอบการ และนายทุน อยากให้มีความเมตตากัน ไม่อยากให้มีภาพการกักตุนเกินความจำเป็น เพื่อให้ทุกอย่างมีความสมดุลกัน ก็จะช่วยให้เราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ได้
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