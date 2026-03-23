คนขับรถ ยืดอกรับ เป็นของตัวเอง เซ็กซ์ทอย-สื่อลามก โผล่กุฏิเจ้าอาวาส หลังไฟไหม้เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

จากกรณีเหตุเพลิงไหม้กุฏิภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารและเซ็กซ์ทอย ภายในกุฏิของเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันเดียวกัน 23 มี.ค.2569 นายอั๋น (นามสมมุติ) คนขับรถของวัด เปิดเผยว่า ตนเองทราบเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจากข่าวไฟไหม้กุฏิ และยอมรับว่าอุปกรณ์ลามกอนาจารที่พบภายในกุฏินั้น เป็นของตนเองจริง

โดยระบุว่า สิ่งของดังกล่าวตนได้นำเข้าไปไว้ในกุฏิเป็นเวลานานแล้ว แต่ลืมทิ้งไว้ และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จนทำให้มีการตรวจพบสิ่งของเหล่านี้อีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับหลวงพ่อแต่อย่างใด

นายอั๋น กล่าวเพิ่มเติมว่า หลวงพ่อเป็นพระที่ดี และเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความผิดพลาดของตนเองเพียงคนเดียว พร้อมขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวขณะเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะสงฆ์โดยเจ้าคณะอำเภอสีคิ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างรอบด้านต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ช่องทางชมสด ดูบอลสด ฟุตบอลทีมชาติไทย พบ อินโดนีเซีย FIFA ASEAN Cup นัดตัดสินแชมป์
2

สลด หลวงพ่อวัดดัง มรณภาพปริศนาในกุฏิ ตรงวันพระ พร้อมเขียนตัวเลขทิ้งไว้ 
3

ดญ.13ปีเลือดออกหนัก ร้องไห้เดินขอความช่วยเหลือกลางดึกหลังถูกทิ้งไว้ในบังกะโล
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

สุดทนแฉ ศิลปินคนดัง ค่าตัวหลักล้าน ไปเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยา ด่ากราด เหยียดทีมงาน
6

ระทึก! สาวคลอดลูกบนรถไฟ ผู้โดยสารช่วยกันทำคลอด แห่ส่องเลขขบวน-เวลาเกิด
7

เตือน! Rain bomb ถล่ม พัทยาบ่ายนี้ จับตา 3 อำเภอ ฉะเชิงเทรา ฟังประกาศใกล้ชิด
8

ทะลุ 1 ล้านครัวเรือน! ลงทะเบียนผ่านแอป‘ทางรัฐ’ ปภ.แนะวิธีเช็กข้อมูล-คำร้องผิด
9

แฟนบอลไทย ได้เฮ ฟีฟ่าปล่อยสัญญาณถ่ายทอดสดให้ได้ดูช้างศึกบู๊ฟีฟ่า อาเซียน
10

พรุ่งนี้หนักสุด กรมอุตุฯ เตือนฉบับที่ 7 อากาศแปรปรวน 4-7 ต.ค.นี้ ฝนถล่ม ลมแรง เปิดรายชื่อจังหวัดโดนเต็มๆ