คนขับรถ ยืดอกรับ เป็นของตัวเอง เซ็กซ์ทอย-สื่อลามก โผล่กุฏิเจ้าอาวาส หลังไฟไหม้เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้กุฏิภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารและเซ็กซ์ทอย ภายในกุฏิของเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันเดียวกัน 23 มี.ค.2569 นายอั๋น (นามสมมุติ) คนขับรถของวัด เปิดเผยว่า ตนเองทราบเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจากข่าวไฟไหม้กุฏิ และยอมรับว่าอุปกรณ์ลามกอนาจารที่พบภายในกุฏินั้น เป็นของตนเองจริง
โดยระบุว่า สิ่งของดังกล่าวตนได้นำเข้าไปไว้ในกุฏิเป็นเวลานานแล้ว แต่ลืมทิ้งไว้ และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จนทำให้มีการตรวจพบสิ่งของเหล่านี้อีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับหลวงพ่อแต่อย่างใด
นายอั๋น กล่าวเพิ่มเติมว่า หลวงพ่อเป็นพระที่ดี และเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความผิดพลาดของตนเองเพียงคนเดียว พร้อมขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวขณะเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะสงฆ์โดยเจ้าคณะอำเภอสีคิ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างรอบด้านต่อไป
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