ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาส วัดดังโคราช เพลิงโหมลุกไหม้ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าทำการควบคุม พบสิ่งแปลกปลอมหลังเพลิงสงบ หนังสือโป๊ เซ็กซ์ทอย เผยสาเหตุไฟไหม้
วันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในวัดแห่งหนึ่ง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยจุดเกิดเหตุเป็นกุฏิเจ้าอาวาสของวัด แต่ขณะเกิดเหตุ เจ้าอาวาสไม่อยู่ภายในกุฏิ เนื่องจากออกไปรับกิจนิมนต์นอกสถานที่
กระทั่งพระลูกวัดพบเห็นเหตุการณ์และได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ พร้อมช่วยกันนำสายยางฉีดน้ำสกัดเพลิงในเบื้องต้น แต่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสีคิ้วเข้าระงับเหตุ ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่า สาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากปลั๊กไฟภายในห้องชำรุด ทำให้สายไฟเกิดความร้อนและละลาย จนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟลุกไหม้ดังกล่าว แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
หลังจากเพลิงสงบตรวจสอบทรัพย์สินภายในกุฏิ พบว่าถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหลายอย่าง และยังพบสิ่งแปลกปลอมเป็นสื่อลามกอนาจาร ทั้งหนังสือโป๊และเซ็กซ์ทอยอยู่ในซากไฟไหม้ด้วย ซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนต่อไป