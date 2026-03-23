สลด ! สาววัย 22 ขี่รถจยย. กลับไปหาแม่ที่ลพบุรี แต่ไปไม่ถึง เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเทรลเลอร์ ขณะกำลังเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน ถูกล้อทับดับคาที่

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 23 มี.ค.2569 พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ทิพยโสตถิ สว.(สอบสวน ) สภ.บางปะหัน ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกเทรลเลอร์ เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน ริมถนนสายเอเชียขาออก หลักกิโลเมตรที่ 29 ม.3 ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสาน สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ไปให้การสนับสนุน

ที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน พบรถบรรทุกเทรลเลอร์ 22 ล้อ ฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียนตัวแม่ 70–2608 พิษณุโลก พ่วงท้าย หมายเลขทะเบียน 70–2609 พิษณุโลก บรรทุกเหล็กเส้นมาเต็มคันรถ ใกล้กันฝั่งซ้ายรถบรรทุก พบรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ สีม่วง หมายเลขทะเบียน 1 กศ 8514 ลพบุรี ล้มคว่ำอยู่ ได้รับความเสียหาย มีหมวกกันน็อคเปื้อนเลือดตกอยู่

ที่ล้อหน้าด้านซ้ายของรถบรรทุก พบร่างผู้เสียชีวิต 1 รายเป็นหญิง ทราบชื่อต่อมา ชื่อน.ส.พัชรี คุ้มสะอาด อายุ 22 ปี ชาวตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีบาดแผลฉกรรจ์ตามร่างกาย ลำตัวท่อนบนมีรอยล้อรถบรรทุกติดอยู่

สอบถามนายสุรศักดิ์ กลีบยี่สุ่น เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา เล่าว่ารับแจ้งจากศูนย์กู้ภัย ว่ามีอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกพ่วง จึงรุดมาตรวจสอบก็พบผู้หญิงเป็นผู้บาดเจ็บนอนอยู่ด้านหลังล้อหน้าด้านซ้าย ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีชีพจร เจ้าหน้าที่พยามช่วยเหลือทำการ CPR แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิต

พบมีบาดแผลฉกรรจ์ตามร่างกาย คาดว่าน่าจะถูกล้อรถทับ เพราะมีรอยล้อรถอยู่ที่ลำตัว คาดว่าจังหวัดรถบรรทุกเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันเป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาทางตรงเบรกไม่ทัน ทำให้เกิดการเฉี่ยวชน จนทำให้มีผู้เสียชีวิต

ต่อมา แฟนหนุ่ม เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ ทันทีที่เห็นร่างของผู้เสียชีวิตถึงกับร้องไห้ด้วยความเศร้าโศก ให้ข้อมูลสั้นๆว่า แฟนสาวเดินทางมาจาก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกำลังไปหาแม่ของผู้เสียชีวิตที่ จังหวัดลพบุรี แต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลบางปะหัน พร้อมเชิญตัวคนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์คันดังกล่าว ร่วมถึงญาติผู้เสียชีวิต ไปทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ช่องทางชมสด ดูบอลสด ฟุตบอลทีมชาติไทย พบ อินโดนีเซีย FIFA ASEAN Cup นัดตัดสินแชมป์
2

สลด หลวงพ่อวัดดัง มรณภาพปริศนาในกุฏิ ตรงวันพระ พร้อมเขียนตัวเลขทิ้งไว้ 
3

ดญ.13ปีเลือดออกหนัก ร้องไห้เดินขอความช่วยเหลือกลางดึกหลังถูกทิ้งไว้ในบังกะโล
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

สุดทนแฉ ศิลปินคนดัง ค่าตัวหลักล้าน ไปเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยา ด่ากราด เหยียดทีมงาน
6

ระทึก! สาวคลอดลูกบนรถไฟ ผู้โดยสารช่วยกันทำคลอด แห่ส่องเลขขบวน-เวลาเกิด
7

เตือน! Rain bomb ถล่ม พัทยาบ่ายนี้ จับตา 3 อำเภอ ฉะเชิงเทรา ฟังประกาศใกล้ชิด
8

ทะลุ 1 ล้านครัวเรือน! ลงทะเบียนผ่านแอป‘ทางรัฐ’ ปภ.แนะวิธีเช็กข้อมูล-คำร้องผิด
9

แฟนบอลไทย ได้เฮ ฟีฟ่าปล่อยสัญญาณถ่ายทอดสดให้ได้ดูช้างศึกบู๊ฟีฟ่า อาเซียน
10

พรุ่งนี้หนักสุด กรมอุตุฯ เตือนฉบับที่ 7 อากาศแปรปรวน 4-7 ต.ค.นี้ ฝนถล่ม ลมแรง เปิดรายชื่อจังหวัดโดนเต็มๆ