บุรีรัมย์ โต้ข่าว ปั๊มให้เติมน้ำมันได้ไม่อั้น ไม่จริง ย้ำยังจำกัดปริมาณเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อกระจายน้ำมันให้เพียงพอแก่ประชาชน ป้องกันการกักตุน
23 มี.ค. 69 – นายประสพโชค วรรณขาว รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สัมภาษณ์หลังมีกระแสข่าวว่า สถานีบริการน้ำมันใน จ.บุรีรัมย์ เปิดให้ประชาชนเติมได้ไม่อั้น ไม่จำกัดปริมาณ
นายประสพโชค ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ยังคงมีมาตรการจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณน้ำมันได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
ในการบริหารจัดการการให้บริการที่น้องประชาชน สถานีบริการน้ำมันบางสถานี ได้มีการปรับเพิ่มวงเงินการเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงกับความจำเป็นในการ ใช้น้ำมันของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดแนวทางดังนี้
รถยนต์ 4 ล้อ จากเดิมกำหนดวงเงินไม่เกิน 500 บาท ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน 1,000 บาท
รถยนต์ 6 ล้อ จากเดิมกำหนดวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน 1,500 บาท
จ.บุรีรัมย์ ยังคงมีการดำเนินการเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ที่มีมาตรการในการกำหนดวงเงินการเติมน้ำมัน เพื่อกระจายน้ำมันให้เพียงพอแก่ประชาชน ป้องกันการกักตุนน้ำมัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ตื่นตระหนก ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด