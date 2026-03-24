บ้านแหลมเดือด วัยรุ่น เปิดฉากยิงอริต่างแก๊ง ปลอกกระสุนเกลื่อนเป็นทางกว่า 50 เมตร ก่อนถูกยิงสวนเสียชีวิต ด้าน แม่ค้าผัดไท อึ้ง หวิดถูกลูกหลง เผยของดีติดตัว
วันที่ 24 มี.ค.2569 พ.ต.ท.ณรงค์ โสดก สารวัตรเวร สภ.บ้านแหลม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุมีวัยรุ่นถูกยิง บริเวณถนนนาคทิวัฒน์ หน้าตลาดนัดวัดต้นสน ม.2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี และอาสาสมัครมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานฯ
ที่เกิดเหตุบริเวณใกล้ร้านค้าผัดไทที่ตั้งอยู่บนฟุตปาธข้างทาง กลางถนนพบปลอกกระสุนปืนขนาด 11 มม. และขนาด 9 มม. จำนวน 14 ปลอก กระสุนไม่ทราบขนาด 6 หัว ตกเกลื่อนเป็นทางยาวกว่า 50 เมตร
ใกล้กันพบกองเลือดและรองเท้าแตะตกอยู่ 1 ข้าง ส่วนคนเจ็บชื่อ นายจารุวัส (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี เพื่อนที่มาด้วยกันนำส่งโรงพยาบาลบ้านแหลม และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์ชันสูตรพบบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนเข้าที่ชายโครงขวา 1 แห่ง และชายโครงซ้าย 1 แห่ง
จากการสอบถาม แม่ค้าผัดไทย ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุมีวัยรุ่นชาย 3 คนขับขี่ซ้อนท้ายมาจอดรถที่หน้าร้านของตน ขณะที่รถ จักรยานยนต์กำลังจอด มีชายวัยรุ่นอีก 2 คนขี่จักรยานยนต์อีกคันผ่านเลยไป แล้วจอดบริเวณกลางถนน
คนขี่ทราบชื่อคือ นายจารุวัส กระโดดลงมาชักปืนขึ้นลำแล้วยิงมาที่ชาย 3 คนที่อยู่หน้าร้าน คนนั่งหน้าได้วิ่งมาหลบในร้าน ส่วนอีก 2 คนชักปืนยิงปืนสวนต่อสู้ นายจารุวัสยิงโต้พร้อมวิ่งถอยหลัง
จากนั้นคาดว่า นายจารุวัสจะถูกกระสุนปืนและไปล้มอยู่บริเวณฟุตปาธฝั่งตรงข้ามห่างไปประมาณ 50 เมตร ก่อนที่ชายวัยรุ่น 3 คนจะขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนี ขณะเดียวกันเพื่อนได้พานายจารุวัสไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านแหลม แต่นายจารุวัสทนพิษบาดแผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา
“สองฝ่ายยิงต่อสู้กัน เสียงปืนดังสนั่นไปหมด กระสุนลูกหลงวิ่งเฉียดป้าไปทะลุกะละมังที่ใช้ทำผัดไทยที่ตั้งอยู่ข้าง ๆ ตัวทะลุ ถูกกระสุนเจาะกำแพงที่อยู่ด้านหลังป้าเป็นรู แต่ไม่ถูกตัวป้าทั้งที่ป้ายืนอยู่ในบริเวณที่ทั้งสองฝ่ายยิงค่อสู้กัน เชื่อเป็นเพราะบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ที่ห้อยคออยู่องค์เดียว ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาด” เจ้าของร้านผัดไท กล่าว
จากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้น นายจารุวัส เป็นวัยรุ่นกลุ่มคลองวัด ส่วนคู่อริเป็นวัยรุ่นกลุ่มบ้านใน ทั้งสองกลุ่มมีเขตพื้นที่ห่างกันไม่มาก ทำให้มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้หลายปีเคยมีเรื่องทะเลาะรุนแรง
โดยวัยรุ่นกลุ่มบ้านในยิงกลุ่มคลองวัด ที่บริเวณตลาดเก่าบ้านแหลม มีผู้เสียชีวิต ต่อมาวันสงกรานต์ ปี 2566 วัยรุ่นกลุ่มคลองวัดยิงกลุ่มบ้านใน มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ ถนนภูมิรักษ์ อ.เมืองเพชรบุรี
กระทั่งเดือน ก.พ.2567 กลุ่มคลองวัดใช้อาวุธมีดแทงวัยรุ่นกลุ่มบ้านในเสียชีวิต บริเวณหน้าวัดในกลาง อ.บ้านแหลม ต่อมาเดือน ก.พ.ปี 2569 ซึ่งครบ 2 ปีที่กลุ่มคลองวัดใช้อาวุธมีดแทง วัยรุ่นกลุ่มบ้านในนั่งรถกระบะตามยิงวัยรุ่นกลุ่มบ้านในเสียชีวิต 1 คน
ส่วนนายจตุพร ฝาแฝดนายจารุวัส กลุ่มคลองวัด ถูกยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บ และครั้งนี้ครบรอบ 1 เดือน นายจารุวัสได้เปิดฉากยิงใส่กลุ่มบ้านในก่อน แต่ถูกยิงสวนเสียชีวิต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวผู้ยิงนายจารุวัสเสียชีวิตแล้ว กำลังเร่งติดตามจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป