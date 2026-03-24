มอบตัวแล้ว แฟนโหด ซ้อมสาว จนบอบช้ำ ก่อนเสียชีวิตสลดกลางบ้าน เปิดปมลงมือเหี้ยม อ้างไม่ได้ตั้งใจ ไม่คิดจะทำร้ายเพราะรักเขามาก รับเสียใจ ขอโทษครอบครัวฝ่ายหญิง
จากกรณี นายสมศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ก่อนเหตุทำร้ายร่างกาย น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นกิ๊กสาวจนร่างกายบอบช้ำ ก่อนจะเสียชีวิตที่บ้านของฝ่ายชายในพื้นที่ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี แล้วขับรถหลบหนีไป ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 24 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว ได้ทำการควบคุมตัว นายสมศักดิ์ ผู้ก่อเหตุ หลังจากติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายสมศักดิ์ ให้การอ้างว่า คืนที่ผ่านมา ตนเห็นว่าแฟนคุยแชทกับชายอื่น ซึ่งจริง ๆ แล้วตนก็ไม่เห็นหรอกเพราะตัวหนักสือมันเล็กมาก และเมื่อถามว่าคุยกับใคร เขาก็เฉยเหมือนมีพิรุธ ซึ่งก่อนหน้านี้แฟนคนนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วและก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่น
ซึ่งเคยถามว่า ทำไมต้องทำแบบนี้ เขาก็บอกว่าไม่ได้ทำ บางครั้งก็บอกว่าอยากให้ตนง้อ อยากให้ตนเอาใจ จุดเริ่มต้นก็มากจากเรื่องหึงหวง ตนไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาเลยเพราะตนรักเขามาก ส่วนจะมีคนใหม่หรือเปล่าตนไม่รู้ แค่ดูข้อความว่า ทำไมต้องคุยกับผู้ชายด้วย ซึ่งจะคุยแบบนี้ทำไม
เมื่อคืนทะเลาะกันเป็นชั่วโมงมีปากเสียงกันก็ขู่เขา แล้วก็มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยง ตบตีกัน หลังจากนั้นเขาก็วิ่งออกจากห้องไปตรงจุดเกิดเหตุ แล้วก็นั่งลงบอกว่าขอยาดมหน่อย ตนก็ยังบอกว่ามึงแกล้งกูหรือเปล่า จากนั้นก็เลยปล่อยให้เขานั่งอยู่ตรงนั้น แล้วเดินไปหายาดมแต่ไม่มี
พอกลับออกมาเขาก็นอนลงไปแล้ว จึงบอกว่ามึงตื่นเลยนะไม่ต้องมานอนตรงนี้ พอจับปากก็มีปากแตกเล็กน้อย จึงพยายามเรียกเขาแต่ก็ไม่ตื่น ด้วยความตกใจ จึงรีบเรียกน้องให้มาช่วยให้พัดลมมา เอาน้ำลูบหน้า พยายามจะอุ้มแต่อุ้มไม่ไหว จึงให้น้องเรียกรถพยาบาล
ตนเห็นว่านานจึงออกไปตามรถพยาบาล โดยให้เพื่อนช่วยตามรถพยาบาลให้บอกว่าทะเลาะกับเมียแล้วเขาหายใจไม่ออก ต่อมาน้องโทรมาบอกว่ารถพยาบาลมาแล้วแต่ไม่ทันเสียชีวิตแล้ว
ตนเสียใจมาก รักเขามาก อยากจะบอกกับแฟนว่าคิดถึงมาก ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ อยากขอโทษครอบครัวเขา เสียใจ ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการแบบนี้ มันไม่ถึงกับตรงนั้นทำไมต้องเสียชีวิตด้วย แค่คิดว่าหลับไป ให้เอาพัดลมมาคิดว่ามันร้อนจัด ในห้องก็ไม่ค่อยมีอากาศ อยากขอโทษจริง ๆ
เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังสอบสวนจึงนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดพบว่า มีการใช้สารเสพติดและผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่า เสพสารเสพติดจริงและทำร้ายร่างกายผู้ตายจริงแต่ไม่ได้รุนเเรงจนสามารถทำให้ตายได้ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวน เพื่อจะได้แจ้งข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายต่อไป