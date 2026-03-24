เปิดศึกแย่งน้ำมัน แก๊งวัยรุ่นแลกหมัด ซัดกันนัว แย่งคิวเติมน้ำมัน แถวยาวเกือบ 2 กิโล เผยน้ำมัน 3 หมื่นลิตรหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง

น้ำมันมีไม่มีก็ต้องจอดรอ เจ้าของปั๊มน้ำมันย่านสันกำแพง ต้องปิดปั๊ม น้ำมันเกลี้ยงทุกชนิด ให้พนักงานหยุดพัก หลังเมื่อวานนี้มีผู้ใช้บริการหลายร้อยคัน หลังลงน้ำมันดีเซล 3 หมื่นลิตรตั้งแต่ 15.00 – 00.00 น. บริการจนคันสุดท้าย ยืนยันไม่มีการกักตุนน้ำมัน เพราะจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาตรวจต่อเนื่อง ปั๊มในตัวเมืองเชียงใหม่ ปั๊มวัยรุ่นนิยม ก็แซงคิวชกกันนัว พลเมืองดีต้องเข้าแยก เป็นปั๊มที่มีวัยรุ่นมาใช้บริการเยอะ

จากกรณีสถานการณ์น้ำมัน จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.เมืองเชียงใหม่ หลังเมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดเหตุวัยรุ่นแย่งคิวกันเติมน้ำมันจนถึงขั้นชกต่อย ก่อนมีพลเมืองดีเข้าห้ามไว้

สอบถามไปยังพนักงานปั๊มน้ำมัน เปิดเผยว่า ปั๊มนี้มักจะมีวัยรุ่นนิยมมาใช้บริการกันมากในช่วงกลางคืน เพราะจะมานั่งหน้าร้านสะดวกซื้อบ้าง หน้าห้องน้ำในปั๊มบ้าง ปรากฏมีเรื่องราวบ่อยครั้ง กระทั่งเมื่อคืนวัยรุ่นได้ชกต่อยกัน เพราะแย่งคิวกันเติมน้ำมัน ก่อนมีพลเมืองดีเข้าห้ามไว้ ทั้งคู่ก็แย่งย้ายกันไป อยากให้ตำรวจท้องที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจมาดูแลจุดนี้เป็นพิเศษ เพราะวัยรุ่นเยอะในช่วงกลางคืน

ส่วนที่ อ.สารภี ปั๊ม ปตท.ย่านถนนเชียงใหม่-ลำพูน มีผู้ใช้รถดีเซล ยอมมาจอดข้างถนนและในปั๊ม เพื่อรอน้ำมันดีเซลที่หมดในช่วงเช้าไปแล้ว และจะมาอีกครั้งช่วง 15.00 น ประชาชนที่ใช้รถดีเซลล จึงจอดรถรอกันเป็นแถวยาว ส่วนน้ำมันชนิดอื่น มีให้เติมตามปกติ

ด้านนายทวีวัฒน์ เดชโพธิยานนท์ เจ้าของปั๊มคาลเท็กซ์ แยกหลุยส์ (หรือแยกต้นเปา) อ.สันกำแพง เผยว่า เมื่อวานนี้ได้ลงน้ำมันดีเซล 3 หมื่นลิตร เมื่อเวลา 15.00 น. ซึ่งก่อนหน้านี้มีรถจำนวนมากมาจอดรถต่อคิวเติมตั้งแต่หัวจ่าย ยาวไปออกไปจนถึงสี่แยกหลุยส์ ยาวเกือบ 2 กิโลเมตร เมื่อลงน้ำมันก็ให้บริการไม่จำกัดการเติมรถของประชาชน เพราะเห็นถึงความจำเป็น โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านบริการการท่องเที่ยวและขนส่ง แต่ขอไม่ให้เติมใส่แกลลอน และจะเติมให้รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดคันละ 100 ลิตร เพื่อสามารถเดินทางต่อไปได้

จำนวนรถเมื่อวานนี้นับหลายร้อยคันที่เข้ามาเติมจอดรถคิว จนหมดช่วงเที่ยงคืนเศษ น้ำมันหมดทุกชนิด วันนี้ปิดปั๊ม 1 วัน เพื่อรอรถน้ำมันมาลง คาดจะเป็นช่วงดึกหรือเช้าวันพรุ่งนี้จะเปิดให้บริการ และให้พนักงานได้พักผ่อน เพราะเหนื่อยจากการเติมเมื่อวาน

ส่วนโควตาน้ำมันก็รับแบบจำกัด บางเที่ยว 2 หมื่นลิตร แต่เมื่อวานได้ถึ 3 หมื่นลิตรก็หมดเกลี้ยง ซึ่งผู้ประกอบการขอยืนยันไม่มีการกักตุนน้ำมัน เพราะจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาตรวจต่อเนื่อง เราเห็นใจผู้ใช้รถ แต่พฤติกรรมการเติม จากเคยเติม 500 – 1,000 บาท เปลี่ยนมาเติมเต็มถัง จึงทำให้ปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ดังกล่าว

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