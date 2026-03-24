ตรัง หอการค้าใต้ กังวล เหตุน้ำมันขาด-แพง ซ้ำตั๋วเครื่องบินพุ่ง กระทบ เทศกาลสงกรานต์ ฉุดท่องเที่ยวใต้ซบเซา เหนี่ยวรั้งเศรษฐกิจโตไม่ถึง 2% วอนรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาด่วน
24 มี.ค. 69 – นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าภาคใต้ เปิดเผยว่า สถานการณ์การด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันดีเซล ที่เป็นน้ำมันหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้า และใช้ในทางการเกษตร มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนต้องรอคิวเพื่อเติมน้ำมัน
จากการที่น้ำมันขาดแคลน ยังได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน เนื่องจากไม่มั่นใจว่า ปั๊มน้ำมันข้างหน้า จะมีน้ำมันให้เติมหรือไม่ ในขณะที่ราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากพื้นที่ และยังอาจจะส่งผลกระทบถึงเทศกาลสงกรานต์
ส่วนใหญ่ประชาชน จะใช้รถส่วนตัวในการเดินทางกลับต่างจังหวัด เมื่อน้ำมันมีราคาแพง ประกอบกับน้ำมันมีไม่เพียงพอ จึงไม่เดินทางกลับต่างจังหวัด รวมไปถึงการเดินทางออกไปท่องเที่ยว ในขณะที่ตั๋วเครื่องบินก็มีราคาแพงมาก โดยเฉพาะตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางมาภาคใต้แพงมาก
โดยสรุปแล้วปัญหาราคาน้ำมันที่แพง และขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อประชาชน และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนภาคขนส่งก็ได้รับผลกระทบ ทำให้สินค้าบางชนิดมีการปรับราคาขึ้นแล้ว ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
อีกทั้งยังฉุดเศรษฐกิจในภาคใต้ให้ต่ำลงเหลือไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ หากไม่มีผลกระทบเรื่องน้ำมัน เศรษฐกิจในภาคใต้ จะโตมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์
ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลโดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ซบเซาอยู่ในขณะนี้
เนื่องจากประชาชน ขาดกำลังซื้อมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพง อีกทั้งวัสดุและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ก็มีการปรับราคา ทำให้ผู้ประกอบการที่จะแพ็คสินค้าออกจำหน่ายได้รับความเดือดร้อน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น