หนุ่มใหญ่ใจบุญ มอบที่ดิน 15 ไร่ มูลค่า 38 ล้านให้วัด เจอค่าธรรมเนียม-ภาษี 3 ล้าน วอนความเห็นใจ ต้องจ่ายเงินค่าภาษีที่มีราคาค่อนข้างสูง
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2569 ที่สำนักงานที่ดินอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี นายพนมไพร ยิ้มขลิบ อายุ 53 ปี ชาว.นนทบุรี เดินทางมาที่สำนักงานที่ดินอำเภอบางใหญ่ เพื่อมอบโฉนดที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 15 ไร่ มูลค่า 38 ล้านบาท ให้วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
โดยมีนายวสุ ผันเงิน อดีต ส.อบจ.นนทบุรี เป็นตัวแทนจากวัดสระเกศฯ เป็นผู้รับมอบ และมีนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบางใหญ่ นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศบาลเมืองบางใหญ่ นายแสวง รอดยูร นายก อบต.บางใหญ่ นายประถมการ อ่วมอ่อง อดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง นายสุพัฒน์ อารยรุ่งโรจน์ กำนันตำบลบางใหญ่ นายทรงพล ทองกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บางใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ
นายพนมไพร กล่าวว่า ส่วนตัวมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อยากจะสืบทอดพระพุทธศาสนา ลูกหลานจะได้มีที่บวช ที่ตัดสินใจมอบที่ดินให้กับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพราะมีความเลื่อมใส นอกจากนี้วัดสระเกศฯ ยังมีงบประมาณในการสร้างวัด ซึ่งตนเชื่อว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้
ก่อนหน้านี้ ตนพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ แต่ปัจจุบันท่านทั้งสองคนได้เสียชีวิตแล้ว และตนก็ไม่มีครอบครัว อยู่ตัวคนเดียว พี่น้องทั้ง 3 คน ก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิต หลังจากมอบที่ดินทั้งหมดให้กับวัด ตนยังมีเงินเก็บอยู่บ้าง ต่อจากนี้จะใช้ชีวิตแบบสมถะ อยู่กินกับวัด ส่วนเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับพระ มองว่าเป็นที่ตัวบุคคล ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนให้ทุกท่านหมั่นทำบุญกันให้มากๆ บุญไม่มีขาย ถ้าอยากก็ต้องลงมือสร้างบุญด้วยตัวท่านเอง
นายวสุ ผันเงิน ตัวแทนจากวัดสระเกศฯ กล่าวว่า วันนี้ในฐานะตัวแทนจากวัดสระเกศฯ ได้รับมอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ มูลค่าประเมินราคา 38 ล้านบาท มูลค่าในการขายต้องมีหลัก 100 ล้านบาท จากคุณพนมไพร การรับมอบวันนี้ไม่ติดขัดปัญหาอะไร แต่ใช้เวลานานและใช้เงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงมาก ซึ่งตนอยากจะถามผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีอำนาจว่า กฎหมายตัวนี้จะทำให้พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะมอบที่ดินให้กับวัด เกิดความท้อใจหรือไม่ เพราะต้องเสียภาษีที่มีอัตราค่อนข้างสูง
นายวสุ กล่าวว่า เนื่องจากหลังจากมอบให้เป็นที่ธรณีสงฆ์แล้ว ไม่สามารถโอนที่ดินต่อไปไหนได้แล้ว ตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว อาจจะมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไม่มีลูก ไม่มีหลาน เกิดอยากจะมอบที่ดิน เพื่อส่งเสริมพระศาสนา ก็อาจจะทำได้ยากขึ้น เพราะต้องจ่ายเงินค่าภาษีที่มีราคาค่อนข้างสูง ชาวบ้านจึงอาจจะไม่มีเงินจ่ายเงินจำนวนนี้ ยกตัวอย่างเคสนี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าภาษี รวมทั้งหมด 3 ล้านกว่าบาท
นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า วันนี้ได้ทำเรื่องโอนที่ดินกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางวัดได้รับมอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ ซึ่งอำเภอบางใหญ่เล็งเห็นคุณงามความดีของนายพนมไพร หลังจากนี้จะเสนอทำโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป โดยจะส่งข้อมูลให้กับกระทรวงวัฒนธรรม สุดท้ายนี้ขอให้คุณพนมไพร มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอบคุณที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม