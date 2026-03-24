ลุง 65 น้ำตาร่วงยกมือไหว้ขอตำรวจปล่อยตัวสักครั้ง โดนบุกจับพร้อมยาบ้า 20 เม็ด อ้างอายุเยอะแล้วและไม่อยากให้ลูกรู้ สุดท้ายไม่รอดโดนหิ้วสอบขยายผลก่อนส่งนอนคุก
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 พ.ต.ท.วิรัตน์ จีนเมือง รอง ผกก.สส.ภ.จว.พัทลุง นำกำลังชุด ชปส.ภ.จว.พัทลุง เข้าจับกุมตัว นายชุลี อายุ 65 ปี ที่บ้านไม่มีเลขที่ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง พร้อมของกลางยาบ้า 20 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในหลอดพลาสติกใสทรงกลม ฝาปิดสีแดง เก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายที่สวมใส่อยู่
โดยขณะเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม นายชุลี ถึงกับทรุดยกมือไหว้ทั้งน้ำตา พยายามอ้อนวอนขอความเมตตาจากเจ้าหน้าที่ บอกว่าไม่อยากถูกจับ ไม่อยากให้ลูกหลานรับรู้พฤติกรรม พร้อมให้คำมั่นว่าจะเลิกเสพยาเสพติด ขอให้ปล่อยตัวเพียงครั้งนี้ อ้างอายุมากแล้ว ไม่อยากมีคดีติดตัวอีก ซึ่งพยายามเจรจาต่อรองอยู่นานท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียด แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอม พร้อมตักเตือนว่าอายุมากแล้วไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายชุลี ให้การรับสารภาพว่า ซื้อยาบ้าเมื่อช่วงเช้าจำนวน 20 เม็ด ในราคา 500 บาท จากชายที่รู้จักในชื่อ บังโกบ ที่ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยแถมให้อีก 1 เม็ด รวมเป็น 21 เม็ด เสพไปแล้ว 1 เม็ด เหลือ 20 เม็ด กระทั่งมาถูกจับ เคยซื้อยาบ้าจากบังโกบมาหลายครั้งขึ้นอยู่กับกำลังเงิน ยอมรับว่าเสพยามาตั้งแต่สมัยหนุ่ม เคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้วถึง 3 ครั้ง พยายามเลิกหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ กลับมาเสพซ้ำอีก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน พร้อมขยายผลจับกุมเครือข่ายยาบ้านี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป