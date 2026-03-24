ตำรวจกำแพงเพชร จับล็อตใหญ่ ยาบ้า 3,000,000 เม็ดมูลค่า 150 ล้านบาท หนุ่มวัย 21 ซุก 15 กระสอบมากับหัวหอมใหญ่ พลิกคว่ำลงข้างทางเทกระจาดเกลื่อนถนน

วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชร พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พ.อ.พงศธร เมืองแก่น รอง ผอ.รมน.จ.กำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร

พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.ขาณุวรลักษบุรี ป.ป.ส.ภาค 6 ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และตำรวจชุดจับกุมยาเสพติด ร่วมแถลงผลการจับกุมยาบ้า 3 ล้านเม็ด มูลค่า 150 ล้านบาท ซุกซ่อนอำพรางมากับรถกระบะ

การจับกุมคดีนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.กำแพงเพชร รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้ามาล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่จึงประสานตำรวจทุกสถานี เพื่อวางแผนสกัดจับกุมซึ่งได้ข้อมูลว่าใช้รถยนต์กระบะอีซูซุ สีเทาดำ ทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ ขนยาบ้าซุกซ่อนมากับหอมหัวใหญ่ช่วงเวลากลางคืน ตำรวจ สภ.ขาณุวรลักษบุรี ตั้งจุดตรวจยาเสพติดบนถนนพหลโยธินขาล่อง ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อสกัดจับ

จากนั้นเวลา 05.00 น.วันที่ 19 มี.ค. 2569 ตำรวจสภ.ขาณุวรลักษบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะคอกบรรทุกหอมหัวใหญ่ หมายเลขทะเบียนเชียงใหม่ เสียหลักตกร่องเกาะกลางซึ่งมีลักษณะตรงกับรถขนยาเสพติด เมื่อไปตรวจสอบพบยาบ้า 15 กระสอบ รวม 3,000,000 เม็ด มูลค่า 150 ล้านบาท

จากนั้นติดตามจับกุมนายทักษ์ดนัย อายุ 21 ปีคนขับได้ในพื้นที่ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สอบสวนเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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