หม่ำ จ๊กมก พร้อมพี่มด ภรรยา เศร้ามางานศพน้องรัก เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสนิทกันมาก เป็นคนน่ารัก มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ และกตัญญู พร้อมขอรับหน้าที่ดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่ยังคงเหลือ ก่อนกลับยังเรียกตามมาบ้าน แช่เย็นไว้แล้ว
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่ศาลาใหญ่ วัดกลางคลองสี่ หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หม่ำ จ๊กมก หรือ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา พร้อมด้วย นางเอ็นดู วงษ์คำเหลา ภรรยา และลูกชาย เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพีธีสวดอภิธรรมศพ นายอาทิตย์ มีมาก หรือ เหน่ง เหม่งจ๋าย บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีบรรดาเหล่าศิลปินดาราเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมาก
หม่ำ จ๊กมก กล่าวว่า ช่วงเช้าวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ภรรยาตนได้มาปลุกและบอกว่า ภรรยาเหน่ง โทรมาแจ้งข่าวว่าเหน่งเสียชีวิตแล้ว ตอนแรกตนยังงัวเงียและเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเรื่องทะเลาะหรือเลิกรากัน หรืออาจเป็นการทิ้งลูกสาว จนกระทั่งภรรยาได้ย้ำว่า เหน่ง หมดลมหายใจแล้ว จึงรู้สึกตกใจอย่างมาก ซึ่งช่วงนั้นตนก็มีอาการไม่สบายมีไข้และหนาวสั่นมาตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง หลังจากตั้งสติรีบประสานงานกับบอล เชิญยิ้ม และพี่น้องในวงการเกี่ยวกับการจัดพิธีศพ
” ตอนแรกบอล ตั้งใจจะตั้งสวด 3 วัน แต่ผมได้ขอว่าอย่าเพิ่งเผา จึงตกลงกันว่าจะให้จัดพิธี 3 วันแรกอย่างเต็มที่ จากนั้นสมาคมศิลปินตลกจะเข้ามาดูแลต่ออีก 3 วัน เพื่อให้ผู้คนได้มีโอกาสมาร่วมไว้อาลัยอย่างทั่วถึงสำหรับความผูกพันนั้น ผมสนิทกับเหน่งมาก โดยเฉพาะในช่วง 5-6 ปีหลังช่วงโควิดที่ได้ร่วมงานกันบ่อยทั้งภาพยนตร์และรายการต่างๆ เหน่ง เป็นคนน่ารัก มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ และกตัญญู อีกทั้งยังพูดถึงบอล เชิญยิ้มเสมอว่าหากไม่มีบอล ชีวิตคงลำบาก โดยรักเหมือนทั้งพี่ เพื่อน และพ่อ ”
หม่ำ บอกด้วยว่า นอกจากนี้ เหน่ง ยังให้ความเคารพภรรยาของผมอย่างมาก เรียกว่าแม่ทุกครั้ง มักจะแวะมานั่งเล่นหรือทานข้าวที่บ้านอยู่เป็นประจำเมื่อไม่มีงานก็มานอนเล่น ช่วงหลังเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง สีหน้าของเหน่งดูหมองคล้ำ ผิดไปจากเดิม แต่ในตอนนั้นไม่กล้าถาม และเจ้าตัวก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
” นอกจากนี้การพบกันครั้งสุดท้าย เมื่อราวสิบกว่าวันก่อน ในงานของ เด๋อ ดอกสะเดา ก็ยังสังเกตได้ว่าสีหน้าของเหน่งเปลี่ยนไปมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากทักถามเพิ่มเติม และด้วยความผูกพันส่วนตัว ผมจะขอรับหน้าที่ดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่ยังคงเหลือต่อจากนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ภรรยาของเหน่ง และบอกว่า เหน่ง เหม่งจ๋าย ตามมาบ้าน แช่เย็นไว้แล้ว ”
อ่านข่าว เป็ด เชิญยิ้ม ยก”เหน่ง เหม่งจ๋าย”เกิดมาเพื่อเป็นศิลปิน ป่วยหนักยังทำงานเก็บความเจ็บปวดไว้ข้างใน ใบหน้ายิ้มตลอดเวลา
อ่านข่าว ‘เหน่ง เหม่งจ๋าย’ เข้าฝันอยากกินลูกชิ้นทอด เพื่อนเชื่อมาให้เลขเด็ด