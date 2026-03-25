เปิดคำสารภาพสุดอึ้ง นายต้อม ชาวลาว ฆ่าหั่นแฟนสาว ไม่สลด ยังยิ้มได้ ชมตำรวจไทยเก่งจริง ตามจับได้ไวมาก เตรียมส่งตัวดำเนินคดีพื้นที่เกิดเหตุ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มี.ค.69 พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย คุมตัว นายต้อม อายุ 26 ปี ชาวลาว ออกจากศูนย์กักกันคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย มายังห้องสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย พร้อมเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุและกระเป๋าสัมภาระจำนวนหนึ่งซึ่งมีทั้งเงินสด โทรศัพท์มือถือ และทรัพย์สินจำนวนหนึ่งของนายต้อม หลังก่อเหตุฆ่าหั่นศพ น.ส.แรม แฟนสาวชาวลาว อายุ 20 ปี แล้วหลบหนีมายังจังหวัดหนองคาย
พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย ได้แจ้งข้อหาตามหมายจับของศาลอาญา ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย แก่นายต้อม ซึ่งยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
จากการสอบสวน นายต้อม ช่วงแรก ไม่ยอมพูด แต่ไม่มีท่าทางเครียดหรือสลดใจ ต่อมาจึงยอมเปิดปากพูดว่า ตนคบหากับ น.ส.แรม นาน 6-7 ปี แต่งงานกันแล้วและชวนกันมาทำงานที่ไทย ตนทำงานอยู่ในครัวโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ส่วน น.ส.แรม ขายลูกชิ้น แต่ต่อมาแฟนเลิกขายแล้วไปทำงานที่สถานบันเทิงในชลบุรี
ช่วงหลังทะเลาะกันบ่อย พ่อของแฟนไม่สบาย แฟนอยากกลับบ้านที่ลาว แต่ตนบอกว่ารอให้สิ้นเดือนแล้วค่อยกลับไปด้วยกัน เพราะอยากให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายช่วยเคลียร์ปัญหาให้ด้วย แต่แฟนไม่ยอมอยากกลับก่อน จึงหนีไปจากตน
ตนตามไปที่สถานบันเทิงที่ชลบุรีที่แฟนทำอยู่ ไปเจอแฟนให้บริการลูกค้าผู้ชายท่าทางสนิทสนมกันมาก และยังได้ยินว่ามีการชวนกันไปต่อที่ห้องพัก ตนรอจนร้านปิดพยายามเกลี้ยกล่อมจนพาแฟนกลับกรุงเทพฯด้วยกันได้
หลังจากกลับห้องพักแล้วก็ต่างคนต่างเหนื่อยก็นอนพัก จนมาก่อเหตุ โดยใช้มีดปลายแหลมในครัว ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร เป็นอาวุธ วันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานตามปกติ ทิ้งชิ้นส่วนร่างกายใส่ถุงดำไว้ในห้องพัก จนตกเย็นถึงนำชิ้นส่วนไปทิ้ง แล้วนั่งเครื่องบินลงที่สนามบินอุดรธานี จ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหน้าสนามบินมายังหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย
เนื่องจากต้องใส่หมวกกันน็อคปิดบังใบหน้าได้ตลอดทาง เมื่อมาถึงหน้าด่านกำลังคิดหาทางจะข้ามแดน แต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสังเกตเห็นก่อนจึงเข้าจับกุม และยังมีอารมณ์ดีแซวว่าตำรวจไทยเก่งจริง ตามจับได้ไวมาก ส่วนเมื่อคืนนอนหลับได้ปกติ
หลังจากสอบปากคำ ลงบันทึกเรียบร้อยแล้ว ทางตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง จะมารับตัวนายต้อม กลับไปดำเนินคดีทันที
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