หนุ่มสาวโรงงาน เกิดอุบัติเหตุ แฟนสาวเสียชีวิต สะเทือนใจ หนุ่มเจ็บสาหัส เข้ากอดร่าง เรียกชื่อให้ฟื้นคืนสติ คนขับรถเทรลเลอร์ก้มกราบขอขมาศพ มองไม่เห็นจยย.แซงซ้าย
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู (สายใหม่) ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ
ที่เกิดเหตุบริเวณข้างทางพบ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียนชลบุรี ล้มคว่ำอยู่ไฟท้ายเสียหาย ใกล้กันพบศพ น.ส.นรมณ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ริมไหล่ทาง ขณะที่ นายภูวดล (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี มีอาการแก้มบวม มึนงง เบื้องต้นคาดได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง ถูกนำส่งโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ อย่างเร่งด่วน
ภายหลังเกิดเหตุ นายภูวดล พยายามโผเข้ากอดร่างแฟนสาวที่นอนแน่นิ่งอยู่ริมถนน พร้อมเรียกชื่อให้ฟื้นคืนสติ ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้ที่พบเห็น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้ว ขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่รถเทรลเลอร์ได้ลงจากรถ เดินเข้ามาก้มกราบร่างผู้เสียชีวิตเพื่อขอขมาในที่เกิดเหตุ
สอบถาม นายขุนทอง (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี เบื้องต้นทราบว่า ขณะขับรถมาตามปกติ เมื่อมาถึงบริเวณช่วงโค้ง มีรถจักรยานยนต์แซงขึ้นมาทางด้านซ้าย แต่เนื่องจากเป็นช่วงโค้งทำให้มองไม่เห็น จนกระทั่งทราบอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมเชิญตัวผู้ขับขี่รถเทรลเลอร์ไปสอบปากคำเพิ่มเติม และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป