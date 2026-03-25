‘ปารีณา’ โร่แจ้งความเอาผิดผู้ว่าฯราชบุรี จัดงานกาชาดปิดถนน ทางเข้าศาลทำรถติดไปช้า จ่อยื่นร้อง ปปช. สอบด้วย
จากกรณีที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท.อนาวิน สินธำรงรักษ์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองราชบุรี ให้ดำเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และพ่อค้า แม่ค้า ที่เข้ามาขายของ ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดราชบุรี ซึ่งมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-29 มี.ค.69 บริเวณถนนรอบศาลากลาง และศาล จ.ราชบุรี
ซึ่งภายในงานมีการตั้งเต็นท์ขายของบนถนนโดยเฉพาะในถนนยุติธรรม เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นถนนที่จะเข้าไปยังศาลจังหวัด ทำให้การจราจรนั้นติดขัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่
โดย น.ส.ปารีณา ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ว่า เมื่อวานนี้ได้เดินทางไปทำธุระที่ศาลจังหวัดราชบุรี แต่พบว่าเส้นทางที่จะเข้านั้นการจราจรติดขัด รถติดอยู่ในบริเวณถนนเส้นดังกล่าวนานเกือบชั่วโมง เนื่องมีการเดินรถเพียงแค่เลนเดียว เพราะถนนอีกเลนมีเต้นท์ขายของมาตั้ง ทำให้ตนเข้าไปที่ศาลช้า
ซึ่งหากเป็นคดีอื่น ก็อาจจะทำให้คนที่จะเข้าไปที่ศาล อาจจะไปรายงานตัว หรือไปประกันตัว ก็อาจจะพลาด และทำให้เกิดความผิดขึ้นได้ ซึ่งการปิดถนนนั้น จะต้องมีการขออนุญาตทุกกรณี ตามพรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยห้ามตั้งวางสิ่งของบนถนนหรือทางเท้า เว้นแต่ในพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นผ่อนผัน
แต่ไม่ทราบว่าทางผู้ว่าฯ มีการขออนุญาตหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีของผู้พิพากษา ที่ไม่ให้มีการตั้งเต็นท์ขายของ ในงานกาชาดบริเวณหน้าศาล จนต้องมีการย้ายไปจัดในพื้นที่ ซึ่งมีความเหมาะสม แต่ไม่ใช่สถานที่ราชการ นอกจากนี้จะไปร้องปปช.ให้มีการตรวจสอบผู้ว่าฯคนนี้ด้วย
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี เบื้องต้นทราบว่า ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามเส้นทางสายต่างๆ ในบริเวณรอบๆสถานที่จัดงานกาชาด เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด และไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแล้ว
โดยผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ น.ส.ฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ถึงกรณีที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถติดต่อได้