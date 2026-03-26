รู้ตัวแล้ว กลุ่มวัยรุ่น กระหน่ำยิง เด็กดุสิต เสียชีวิตบนสะพานข้ามคลอง 11 เปิดปมไล่ยิงกันสนั่นกลางดึก หลังเข้าไปเคลียร์กันในหมู่บ้าน ด้าน เด็ก14 เล่าสาเหตุ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นถูกไล่ยิงบนสะพานข้ามคลอง 11 ถนนรังสิต-นครนายก จ.ปทุมธานี ล่าสุดลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบถามพยานเพิ่มเติม พบปมขัดแย้งระหว่างกลุ่มวัยรุ่น 2 พื้นที่
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบกลุ่มผู้ตายและเพื่อนรวมประมาณ 15 คน ใช้รถจักรยานยนต์ 6 คัน ขับเข้าไปภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เมื่อเวลา 03.16 น. และขับออกมาในเวลา 03.18 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาที โดยที่เกิดเหตุบริเวณสะพานยังพบร่องรอยกระสุนปืนติดอยู่ที่ขอบสะพานหลายจุด
นายเอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เปิดเผยว่า พวกตนเดินทางมาจากเขตดุสิตเพื่อมางานวันเกิดแฟนสาวของรุ่นพี่ที่หมู่บ้านดังกล่าว แต่ต่อมาทราบว่า แฟนสาวของรุ่นพี่มีเรื่องกระทบกระทั่งกับแฟนสาวของกลุ่มชื่อ “กลุ่มบ้าน LOVE”
จึงรวมตัวกันเข้าไปสอบถามเรื่องการทำร้ายร่างกายที่หมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มรุ่นพี่เคยมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มนี้มาก่อน และเคยถูกกลุ่มบ้าน LOVE ลอบยิงมาแล้วครั้งหนึ่ง หลังจากออกจากหมู่บ้านคู่กรณีมาถึงสะพานคลอง 11 กลุ่มบ้าน LOVE ซึ่งรออยู่ฝั่งตรงข้ามได้เปิดฉากระดมยิงข้ามฝั่งมากว่า 20 นัด
ตนเห็นรุ่นพี่ถูกยิงเข้าที่ไหล่จึงรีบเอาขึ้นรถเพื่อไปส่งโรงพยาบาล แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังวนรถกลับมายิงซ้ำใส่เพื่อนอีกคันจนรถเสียหลักชนขอบสะพาน และเพื่อนร่วงลงไปถูกยิงซ้ำจนเสียชีวิต ยอมรับว่าตอนนั้นก้มหน้าหนีอย่างเดียวเพราะกระสุนมาเยอะมาก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ธัญบุรี ได้ข้อมูลชื่อกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม C24 และบ้าน LOVE ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวตนมือปืนที่สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า และติดตามตัวมาดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าต่อไป