เครปพี่หมื่น ประกาศตรึงราคา ยังขายเท่าเดิม ฝ่าวิกฤตน้ำมันขึ้น 6 บาท ยันขอแบกต้นทุนเอง มอบความสุขให้ลูกค้าได้กินไส้จุกๆ
วันที่ 26 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นรวดเดียวถึงลิตรละ 6 บาท ณ ร้าน “เครปพี่หมื่น” ถนนวงษ์โต เขตเทศบาลเมืองชัยนาท พบกับ นายธนภัทร จอมม้อย หรือ “พี่หมื่น” เจ้าของร้านวัย 49 ปี ที่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะยังไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าในขณะนี้ เพื่อหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษาความรู้สึกของลูกค้าให้ได้ทานของอร่อยในราคาเดิมให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้
นายธนภัทร เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันต้นทุนจำพวกบรรจุภัณฑ์ ทั้งถุงพลาสติกและกล่องพลาสติกจะเริ่มขยับราคาขึ้นแล้ว แต่วัตถุดิบหลักในการทำเครปส่วนใหญ่ยังทรงตัว ประกอบกับทางร้านมีข้อได้เปรียบที่ไม่มีค่าจ้างแรงงานเนื่องจากช่วยกันทำเองในครอบครัว และคู่ค้าวัตถุดิบยังคงเดินทางมาส่งให้ถึงหน้าร้าน
ทำให้ยังพอสามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางส่วนไว้ได้ โดยเมนูยอดฮิตอย่าง “เครปเย็น” ยังคงจำหน่ายในราคาเริ่มต้นชุดละ 50 บาท พร้อมท็อปปิ้งแบบจัดเต็ม ส่วน “เครปร้อน” เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 20 บาท และบวกเพิ่มตามไส้ที่ลูกค้าเลือกเพียงไส้ละ 5-20 บาทเท่านั้น
ทั้งนี้ เจ้าของร้านเครปพี่หมื่นกล่าวทิ้งท้ายว่า ตนอยากให้ลูกค้าได้รับประทานเครปคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรม และไม่อยากปรับราคาให้เสียความรู้สึกในช่วงที่ทุกคนกำลังลำบาก อย่างไรก็ตามคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและวัตถุดิบในอนาคตอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์วิกฤตเกินกว่าจะรับไหวอาจพิจารณาปรับขึ้นราคาเพียงบางเมนูเท่าที่จำเป็น แต่ในปัจจุบันขอยืนหยัดเคียงข้างชาวชัยนาทด้วยราคาเดิมไปก่อน โดยร้านเปิดให้บริการเวลา 16.00-23.00 น.ทุกวัน