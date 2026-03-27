จับแล้ว มือฆ่าปาดคอหนุ่มเวรเปล ที่แท้ฝีมือเพื่อนสนิท ตร.คุมตัวทำแผน ญาติคนตายตะโกนด่าทอ ผู้ต้องหาอ้างสาเหตุ โดนด่าลามถึงบุพการี
จากกรณีคนร้ายฆ่าปาดคอนายมนตรี อายุ 55 ปี เจ้าหน้าที่เวรเปลโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ภายในบ้านพักหลังหนึ่ง หมู่ 6 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 มี.ค.2569 ที่ผ่านมา ต่อมาตำรวจแกะรอยหาหลักฐาน และตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนได้เบาะแสว่าคนร้ายคือนายณรงค์ หรือเจี้ยบ อายุ 55 ปี เป็นเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 27 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวานนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมตัวนายณรงค์ หรือเจี้ยบ แล้วนำตัวมาสอบสวนที่สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยช่วงสายวันนี้ พ.ต.อ.ภุชงค์ ณรงค์อินทร์ ผกก.สภ.โพธาราม พร้อมชุดสืบสวน ได้นำตัวนายณรงค์ หรือเจี้ยบ ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงสาเหตุที่ไปลงมือ นายณรงค์ หรือเจี้ยบ อ้างว่า วันเกิดเหตุนายมนตรี ให้มาช่วยตัดต้นไม้ใหญ่ที่หน้าบ้าน แต่ตนเองตัดไม่ได้เพราะต้นไม้ใหญ่เกินไป จึงถูกนายมนตรีด่าทอลามไปถึงบุพการีด้วย ซึ่งในช่วงนั้นก็นั่งเสพยาอยู่ในห้องของนายมนตรีด้วยกัน จนเห็นนายมนตรี เริ่มจะนอนจึงได้ชักอาวุธมีดปลายแหลมที่ติดตัวมาแทงไปที่นายมนตรี หลายครั้ง
นายมนตรี พยายามวิ่งหนีออกมาไปล้มตรงจุดที่พบศพ ส่วนตนรีบขี่รถจักรยานออกไป และไปโยนมีดทิ้งในคลองหน้าบ้านนายมนตรี ก่อนจะขี่รถกลับบ้าน ซึ่งตนนั้นก่อเหตุคนเดียวทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบและจำไม่ได้ว่าแทงไปกี่ครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเจ้าหน้าที่นำตัวนายณรงค์ หรือเจี้ยบ ไปทำแผนทางญาติๆของผู้เสียชีวิตได้มาติดตามดูการทำแผนของเจ้าหน้าที่พร้อมตะโกนด่าทอผู้ต้องหา เนื่องจากผู้ต้องหานั้นเป็นเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต เข้าออกบ้านหลังนี้เป็นประจำ พร้อมกับบอกว่าดีใจที่จับคนร้ายได้
แต่อยากจะรู้ว่าทำไมต้องฆ่ากัน เพราะว่าเป็นเพื่อนกันเห็นหน้ากันเป็นประจำ ฆ่ากันเหมือนไม่ใช่คน อยากให้ได้รับโทษสูงสุด ต่อมาทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี ได้ช่วยกันงมค้นหาอาวุธมีดของกลางที่คนร้ายอ้างว่าได้โยนทิ้งในคลองก่อนจะขี่รถจักรยานกลับบ้าน เบื้องต้นยังไม่พบอาวุธมีดของกลาง
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