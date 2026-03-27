ที่ประชุมสภาเมืองพัทยา อนุมัติงบประมาณ 20 ล้าน เร่งสร้าง ‘สนามกีฬาภาคตะวันออก’ หลังเจอปัญหาล่าช้ามานาน
27 มี.ค. 69 – นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
นายปรเมศวร์ ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารอัฒจันทร์ประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ว่า ตามที่เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนาม กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
ต่อมาปี พ.ศ. 2564 เมืองพัทยาได้ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างได้สิ้นสุด แต่การก่อสร้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้เกิดปัญหาโครงเหล็ก Truss ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานของโครงสร้าง ได้แก่ รอยต่อระหว่างโครงถัก และเสาคอนกรีต ทำให้ระดับในการมุงหลังคาตามคุณสมบัติหรือข้อจำกัด ของการติดตั้ง หลังคาไม่สามารถดำเนินการได้
สำนักช่าง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารอัฒจันทร์ ประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยใช้เงินสะสม เป็นเงิน 20,642,000 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ สมาชิกสภา ต่างแสดงความยินดีต่อการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ เนื่องจากมีความคาดหวังว่าโครงการสนามกีฬาจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้โดยเร็ว หลังประสบปัญหาความล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมสภาได้อนุมัติเห็นชอบใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้าง