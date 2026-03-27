ที่ประชุมสภาเมืองพัทยา อนุมัติงบประมาณ 20 ล้าน เร่งสร้าง ‘สนามกีฬาภาคตะวันออก’ หลังเจอปัญหาล่าช้ามานาน

27 มี.ค. 69 – นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

นายปรเมศวร์ ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารอัฒจันทร์ประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ว่า ตามที่เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนาม กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ต่อมาปี พ.ศ. 2564 เมืองพัทยาได้ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างได้สิ้นสุด แต่การก่อสร้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้เกิดปัญหาโครงเหล็ก Truss ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานของโครงสร้าง ได้แก่ รอยต่อระหว่างโครงถัก และเสาคอนกรีต ทำให้ระดับในการมุงหลังคาตามคุณสมบัติหรือข้อจำกัด ของการติดตั้ง หลังคาไม่สามารถดำเนินการได้

สำนักช่าง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารอัฒจันทร์ ประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยใช้เงินสะสม เป็นเงิน 20,642,000 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ สมาชิกสภา ต่างแสดงความยินดีต่อการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ เนื่องจากมีความคาดหวังว่าโครงการสนามกีฬาจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้โดยเร็ว หลังประสบปัญหาความล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมสภาได้อนุมัติเห็นชอบใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ถล่มยาว 5 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 2 เปิดชื่อจังหวัดได้รับผลกระทบ 
2

เอม วิทวัส แชร์โพสต์ ปุ้มปุ้ย แคปชั่นโดนใจชาวเน็ตลั่นตัวแทนหมู่บ้านมาก
3

ด่วน! ศาลจำคุก อดีตพระอลงกต 742 ปี หมอบี โดน 386 ปี 1,480 เดือน ให้ร่วมกันคืนเงินกว่า 300 ล้าน
4

สลดกลางป่าพบพระ ญาติปฏิเสธคำขอแต่งงาน หนุ่ม-สาวจูงมือพิสูจน์รักแท้ ฝ่ายชายเป็นศพ สาวรอด
5

ตงตง กฤษกร ขอโทษแจงภาพหลุด ยันภาพจริงรับผิดที่โพสต์ ขอหยุดส่งต่อ ต้นสังกัดวอนเคารพศิลปิน
6

อู่โหด! ต่อยลูกค้าผู้หญิง หลังถูกโวยซ่อมไม่เสร็จ-แฉทหารยศพ.อ.โทรขู่
7

เก๋งจอดในปั๊มหลายวัน นานจนผิดสังเกต ผงะ พบร่างสามีภรรยา เสียชีวิตสลดคารถ
8

อย่ามองข้ามอาการเล็กน้อย อาจกำลังเผชิญ เนื้องอกในสมอง เผย 3 วิธีทดสอบ ถ้าใช่รีบไปหาหมอ
9

'ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา' ประกาศยุติสถานะสามี-ภรรยา กับ 'กวินท์ ดูวาล'
10

กวินท์ เจ็บปวดที่สุดในชีวิต ขอโทษลูกๆ ที่รักษาครอบครัวไว้ไม่ได้ ร่ำไห้ที่ต้องเขียนข้อความนี้