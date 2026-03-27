ตำรวจบางเลน นครปฐม นำหมายค้นบุกบ้านจับยาบ้าล็อตใหญ่ 882,102 เม็ด เคตามีน 6.43 กรัม ซุกอยู่บนชั้น 2 พักรอกระจายส่งลูกค้า
วันที่ 27 มี.ค.2569 พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.บางเลน จ.นครปฐม พ.ต.ท.บุญทัน แก้วพวง รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.เพชร ไชยป่ายาง สว.สส. พร้อมตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางเลน นำหมายค้นจังหวัดนครปฐม ที่ ค.208/2569 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569
เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม หลังสืบทราบว่า นายอาณัติ อายุ 40 ปี มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งชาวบ้านชี้เบาะแสเนื่องจากกลัวว่าเด็กในพื้นที่จะเข้าไปมั่วสุมเสพยาเสพติด
จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาบ้า 882,102 เม็ด เคตามีน น้ำหนัก 6.43 กรัม ซุกซ่อนอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งสอบสวนขยายผล กวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ คาดยาเสพติดล็อตนี้ถูกส่งมาพักรอส่งกระจายให้ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ