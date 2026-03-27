ตำรวจบางเลน นครปฐม นำหมายค้นบุกบ้านจับยาบ้าล็อตใหญ่ 882,102 เม็ด เคตามีน 6.43 กรัม ซุกอยู่บนชั้น 2 พักรอกระจายส่งลูกค้า

วันที่ 27 มี.ค.2569 พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.บางเลน จ.นครปฐม พ.ต.ท.บุญทัน แก้วพวง รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.เพชร ไชยป่ายาง สว.สส. พร้อมตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางเลน นำหมายค้นจังหวัดนครปฐม ที่ ค.208/2569 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569

เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม หลังสืบทราบว่า นายอาณัติ อายุ 40 ปี มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งชาวบ้านชี้เบาะแสเนื่องจากกลัวว่าเด็กในพื้นที่จะเข้าไปมั่วสุมเสพยาเสพติด

จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาบ้า 882,102 เม็ด เคตามีน น้ำหนัก 6.43 กรัม ซุกซ่อนอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งสอบสวนขยายผล กวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ คาดยาเสพติดล็อตนี้ถูกส่งมาพักรอส่งกระจายให้ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ถล่มยาว 5 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 2 เปิดชื่อจังหวัดได้รับผลกระทบ 
2

เอม วิทวัส แชร์โพสต์ ปุ้มปุ้ย แคปชั่นโดนใจชาวเน็ตลั่นตัวแทนหมู่บ้านมาก
3

ด่วน! ศาลจำคุก อดีตพระอลงกต 742 ปี หมอบี โดน 386 ปี 1,480 เดือน ให้ร่วมกันคืนเงินกว่า 300 ล้าน
4

สลดกลางป่าพบพระ ญาติปฏิเสธคำขอแต่งงาน หนุ่ม-สาวจูงมือพิสูจน์รักแท้ ฝ่ายชายเป็นศพ สาวรอด
5

ตงตง กฤษกร ขอโทษแจงภาพหลุด ยันภาพจริงรับผิดที่โพสต์ ขอหยุดส่งต่อ ต้นสังกัดวอนเคารพศิลปิน
6

อู่โหด! ต่อยลูกค้าผู้หญิง หลังถูกโวยซ่อมไม่เสร็จ-แฉทหารยศพ.อ.โทรขู่
7

เก๋งจอดในปั๊มหลายวัน นานจนผิดสังเกต ผงะ พบร่างสามีภรรยา เสียชีวิตสลดคารถ
8

อย่ามองข้ามอาการเล็กน้อย อาจกำลังเผชิญ เนื้องอกในสมอง เผย 3 วิธีทดสอบ ถ้าใช่รีบไปหาหมอ
9

'ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา' ประกาศยุติสถานะสามี-ภรรยา กับ 'กวินท์ ดูวาล'
10

กวินท์ เจ็บปวดที่สุดในชีวิต ขอโทษลูกๆ ที่รักษาครอบครัวไว้ไม่ได้ ร่ำไห้ที่ต้องเขียนข้อความนี้