สลดอีกปิดเทอม เด็กหญิง 3 คนชวนกันลงเล่นน้ำมูลคลายร้อนใต้สะพาน 1 คนว่ายน้ำไม่เป็นออกไปเขตน้ำลึกจมน้ำหาย เพื่อนไปตามผู้ใหญ่มาช่วย แต่ไมทันขาดอากาศหายใจนาน

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 27 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา รับแจ้งจาก นายบรรจบ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านขามกลาง หมู่ 8 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีเด็กจมน้ำอาการสาหัส บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำมูลบ้านขามกลาง จึงประสานแพทย์ รพ.พิมาย แล้วรุดไปตรวจสอบ

เมื่อไปถึงพบทีมกู้ชีพรพ.พิมาย และกู้ภัยฮุก 31 จุดท่าหลวง กำลังช่วยกันทำซีพีอาร์ปั๊มหัวใจ เด็กหญิง นักเรียนชั้น ป.6 ก่อนนำส่งรพ. แล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว

สอบสวนทราบว่า เด็กหญิง 3 คน ชักชวนกันมาเล่นน้ำคลายร้อนใต้สะพานข้ามแม่น้ำมูล เด็กที่เสียชีวิตพลัดลงไปในช่วงระดับน้ำลึก และว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำหายไป เด็กอีก 2 คนรีบขึ้นฝั่งไปบอกผู้ใหญ่รีบมากระโดดลงงมหาร่างนำขึ้นมาปั๊มหัวใจ แต่ขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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