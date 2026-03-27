บุรีรัมย์ ไม่ไหวกับ ‘น้ำมันแพง’ ไรเดอร์แห่เช่ารถไฟฟ้าส่งอาหาร วันละ 125 บาท มีบริการให้ชาร์จไฟฟรี อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุง
27 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากราคาน้ำมันปรับขึ้นกระทันหันคราวเดียวลิตรละ 6 บาททุกชนิด ส่งผลกระทบทุกระดับอาชีพไม่เว้นชาวนาหรือคนระดับรากหญ้า รวมถึงกลุ่มไรเดอร์ ที่ใช้รถจักรยานยนต์วิ่งรับส่งอาหาร
ล่าสุดก ลุ่มไรเดอร์ใน จ.บุรีรัมย์ หลายคนมีความคิดตรงกัน เนื่องจากไม่สามารถแบกภาระค่าน้ำมันไหว เริ่มหันไปเช่ารถจักรยายนต์ไฟฟ้ามาวิ่งส่งอาหารแทน
นายธีรพงษ์ อายุ 52 ปี อาชีพไรเดอร์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ใช้รถจักรยานยนต์วิ่งเติมน้ำมันวันละประมาณ 130-150 บาทต่อวัน หลังน้ำมันปรับราคาขึ้นรู้ทันทีว่าจะได้รับผลกระทบหากเปรียบเทียบกับรายได้แต่ละวัน
เมื่อมาเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เขาประกาศให้เช่าวันละ 145 บาท แต่หากมีคนเช่า 10 คัน จะได้โปรโมชันเหลือวันละ 125 บาท ตนกับเพื่อนในกลุ่มไรเดอร์ จึงคิดว่าน่าจะคุ้มค่ามากกว่าการใช้รถจักรยานยนต์ตัวเอง จึงจับกลุ่มกันไปเช่า จากรายได้วันประมาณ 800-1,000 บาท หลังหักค่าเช่าแล้ว ยังเหลือเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บ อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุง
ขณะที่ นายชาคริต อายุ 43 ปี เจ้าของร้าน BEM บุรีรัมย์มอเตอร์ไบค์ กล่าวว่า ทางร้านเปิดให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ช่วงที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น พบว่ามีไรเดอร์หันมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันมีผู้เช่าเฉลี่ยวันละกว่า 20 คัน โดยเฉพาะโปรโมชันสำหรับ 10 คันแรกในราคา 125 บาทต่อวัน (สัญญา 1 ปี) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ส่วนราคาเช่าปกติในราคา 145 บาทต่อวัน
นอกจากนี้ ทางร้านยังให้บริการชาร์จไฟฟรี พร้อมเปิดพื้นที่ให้ไรเดอร์สามารถแวะพักระหว่างรอรับส่งสินค้าได้อีกด้วย