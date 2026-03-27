อุบัติเหตุเศร้า หนุ่ม 29 ขี่จยย.ไปบ้านญาติ ขากลับบ้านอีกไม่ไกลจะถึงแล้ว ชนกับกระบะเสียชีวิต แม่-ญาติรู้ข่าวรีบมาดูทรุดร้องไห้โฮ
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 27 มี.ค.2569 พ.ต.ท.บุญเชิด เชิดบารมี สารวัตร (สอบสวน) สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย บนถนนทางหลวงหมายเลข 3043 สายอุทัย–บ้านหีบ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ หมู่ 3 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจีออโน่ พลัส สีเหลือง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ล้มคว่ำอยู่กลางถนน ผู้ขับขี่เป็นชาย อายุ 29 ปี บ้านอยู่ต.บ้านหีบ อ.อุทัย มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะและตามร่างกาย เสียเลือดจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปั๊มหัวใจพร้อมประสานทีมแพทย์รพ.อุทัย เข้าช่วยเหลือ แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตก่อนนำส่งรพ. ส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ด้านหน้าฝั่งขวาพังเสียหาย ระหว่างนั้น มารดาและญาติทราบข่าวเดินทางมาที่เกิดเหตุ เห็นร่างลูกชาย อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ
เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ไปหาญาติ และกำลังจะเดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ ขณะที่รถกระบะวิ่งสวนทางมุ่งหน้าไปทางสะพาน 1 ก่อนเกิดการชนกันอย่างรุนแรง จากนั้นนำศพส่งรพ. พร้อมนำตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป