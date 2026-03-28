หญิงวัย 39 ซ้อนจยย.สามีมาดีๆ โดนลอบยิงเจ็บสาหัส ก่อเหตุอุกอาจใกล้กับฐานตชด. ตร.อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บพยานหลักฐาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.05 น. วันที่ 27 มี.ค.2569 ร.ต.ท.ฟัยรุซอาบาดี อนุสามัญสกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 932 (มว.ฉก.ตร.932) ว่าเกิดเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตร.932 (โคกสุมุ) บริเวณสี่แยกโคกสุมุ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส

ผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.กูซากีย๊ะ อายุ 39 ปี ชาวตากใบ จ.นราธิวาส มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน อาการสาหัส หลังเกิดเหตุตำรวจตระเวนชายแดนที่ประจำอยู่ภายในฐานได้เร่งให้การช่วยเหลือ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ นำตัวส่งห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างเร่งด่วนเพื่อยื้อชีวิต

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับสามี คือ นายมอหะมะ เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนดังขึ้น และผู้บาดเจ็บรู้สึกว่าถูกยิง โดยไม่ทราบทิศทางของกระสุน จึงรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ภายในฐานทันที

ด้าน พ.ต.อ.ปรัชญา ไบเตะ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บพยานหลักฐาน และเร่งสืบสวนติดตามคนร้าย พร้อมรวมถึงหาสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้

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