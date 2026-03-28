เปิดปมเหตุ ผอ.กองการศึกษา บุกตบ ทำร้าย ครูศูนย์เด็กเล็ก จนได้รับบาดเจ็บ ครูที่โดนทำร้าย เตรียมแฉกลับ งัดภาพแอบนอนในที่ทำงาน
กรณี ผอ.กองการศึกษา บุกตบครูในศูนย์เด็กเล็ก อบต. แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ในขณะที่เด็กกำลังนอนหลับอยู่ ทำให้ครู 2 คน ถูกบีบคอ หยุมหัว คร่อมตบ หลังทราบเรื่อง นายก อบต. สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. วันที่ 27 มี.ค.69 เวลา
วันที่ 28 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ ครูเอ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดให้ดูร่องรอยจากการถูกผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต. ทำร้าย พบว่ามีรอยช้ำสีแดงบริเวณลำคอด้านขวา และบริเวณไหปลาร้าด้านซ้าย นอกจากนี้บริเวณหน้าอกก็มีรอยฟกช้ำ พร้อมนำเส้นผมที่ถูกกระชากจนขาดให้ผู้สื่อข่าวดู
โดยหลังจากเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ผอ.กองการศึกษาแล้ว ซึ่งวันนี้ตำรวจจะเรียกสอบปากคำตนและเพื่อนครูอีกคนที่ถูกกระทำ
ครูเอ เล่าให้ฟังถึงปมเหตุว่า เกิดจากความไม่พร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาเด็กเล็กภายใน อบต. ซึ่งมีการเลื่อนการจัดการแข่งขันไปช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เห็นด้วย
แต่ ผอ.กองการศึกษา ยังยืนกรานที่จะจัดโดยอ้างว่า ทำไมเทศบาลอื่นจัดได้ แต่ที่นี่มีข้าราชการครูถึงสองคนจัดไม่ได้ และขู่จะเอาออกจากราชการ จึงกลายเป็นเรื่องบาดหมางกันจนลงมือก่อเหตุ ซึ่งตนเป็นห่วงเด็กที่กำลังนอนหลับอยู่เกรงว่าจะได้รับอันตราย ยอมรับว่า ผอ.กองการศึกษาทำเกินกว่าเหตุ ซึ่งพฤติกรรมของ ผอ.กองการศึกษา ยังแอบมานอนในที่ทำงานในเวลาราชการด้วย ตนก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้
ขณะที่ ครูบี (นามสมมติ) อายุ 49 ปี เพื่อนครูที่เข้าไปช่วยเหลือ เล่าว่า ชนวนเหตุมาจาก LINE กลุ่มกองการศึกษา เมื่อ ผอ. LINE มาทวงโครงการที่ต้องการให้จัดทำพร้อมแนบรูป การจัดกีฬาของ เทศบาลอื่นว่าทำไมจัดได้ แต่ครูที่นี่เป็นข้าราชการ 2 คนแต่ทำไมจัดไม่ได้ โดยขู่ว่าจะทำบันทึกข้อความให้ออกจากราชการ หรือย้ายไม่ให้อยู่ที่เดิม
ตนได้คุยกับครูเอ ซึ่งรู้ว่าครูลาหยุดในวันจันทร์ แต่ ผอ.ไม่ให้ลา ตนจึงให้ครูเอทำเรื่องชี้แจง จากนั้นได้ปรึกษากันและขึ้นไปคุยกับคณะผู้บริหารของ อบต. โดยผู้บริหารเห็นด้วยกับการเลื่อนการจัดโครงการไปช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ ผอ. กองการศึกษาได้สั่งชุดกีฬามาแล้ว ทำให้เกิดความไม่พอใจ คาดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้
หลังจากนั้นตนพาเด็กเข้านอนกลางวัน โดยยังเหลือเด็กที่ยังไม่นอนอีกหนึ่งคน ตนจึงชวนครูเอไปกินข้าวกลัวจะเลยเวลา ส่วนเด็กที่นอนไม่หลับให้มานั่งอยู่กับพวกตน หลังจากนั้น ผอ. ตามชี้หน้าด่า ใครให้มากินข้าว ยังกินไม่ได้เด็กยังไม่นอนไม่ครบ
หลังจากนั้นตนก็กลับมาทำงาน ต่อมา ผอ.มาเคาะกระจกห้องเรียกให้ไปคุยแต่ตนไม่ได้ออกไป ก็มาโวยวายใส่ตนและกระชากตนจนล้มลง ตนบอกว่าอย่าทำ เพราะตนป่วยเป็นเลือดอุดตันในขั้วปอด แต่ผอ.บอกอย่ามาดัดจริตแกล้งป่วย
ก่อนพุ่งตรงไปห้องครูเอ จนเกิดเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าว ตนจึงตามไปช่วยเหลือ ซึ่งได้ถ่ายภาพไว้ช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นก็ได้แยกออกจากกัน เรื่องนี้ครูเอโดนจนอ่วม ถ้าไม่เข้าไปห้ามคงจะเอาถึงตาย เบื้องต้นได้ไปตรวจร่างกายและเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้ว