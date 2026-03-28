เจอแล้ว ร่างตาวัย72 ที่ญาติแจ้งบุคคลสูญหาย หลังเข้าป่าไปเอาหวายนาน 4 วัน เป็นศพตกหน้าผาสูงกว่า 4 เมตร เสียชีวิตอยู่ในป่าลึก

จากกรณีเจ้าหน้าที่ รับแจ้งว่า นายมานิตย์ อายุ 72 ปี ชาวบ้านแม่ช่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ที่ได้เดินทางเข้าป่า เพื่อไปเอาหวายในป่า และสูญหาย ไม่กลับมาบ้าน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาคนสูญหาย ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทต.ทุ่งผึ้ง พบร่างนายมานิตย์ นอนเสียชีวิตอยู่ในป่าลึก โดยผู้ที่เดินทางไปเจอศพ คือนายประกอบ สมเพราะ ลูกเขย และชาวบ้านที่ออกไปค้นหา ซึ่งระยะทางที่เจอศพห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5 กม. โดยสภาพศพนายมานิตย์ คาดว่าน่าจะพลัดตกหน้าผาสูง ประมาณ 4 เมตร

จากนั้นเจ้าหน้าที่ร่วมกันนำศพผู้เสียชีวิตออกจากป่า ซึ่งเป็นเขาสูงชัน ค่อนข้างจะเดินทางลำบากไม่สามารถบรรทุกใส่รถได้ ต้องใช้คนแบกหาม เปลี่ยนกันเป็นช่วงๆ ก่อนจะนำศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน และจะทำการฌาปนกิจในวันที่ 29 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.69 นายมานิตย์ ได้เดินทางเข้าป่า เพื่อไปเอาหวาย และหายไปไม่กลับมาบ้าน ต่อมานายเอกศักดิ์ บุญพา นายอำเภอแจ้ห่ม ได้สั่งการหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาคนหายขึ้นที่ รร.บ้านช่อฟ้า โดยมีนายถวิล กุญชร นายก ทต.ทุ่งผึ้ง เป็น ผอ.ศูนย์บัญชาการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก สท.และพนักงานเทศบาล ร่วมค้นหาคนหาย โดยประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันค้นหาจนกระทั่งพบกลายเป็นศพดังกล่าว

ในการนี้ญาติของนายมานิตย์ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันช่วยกันติดตามหา และ ทต.ทุ่งผึ้ง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว และญาติผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ และขอให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติ และขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้

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