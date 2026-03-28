ผัวเมียนั่งดื่ม สุดท้ายทะเลาะกัน ผัวท้าเมียเอามีดแทง สุดท้ายเมียฟิวส์ขาด คว้ามีดเสียบคอผัวเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ รับแจ้งเหตุ มีผู้ถูกแทงด้วยอาวุธมีดเสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หลังรับแจ้ง จึงประสานกำลังอาสาสมัคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมคุณธรรม มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี และมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุ พบศพผู้เสียชีวิตเป็นชาย ทราบชื่อคือนายโบ้ อายุประมาณ 30-40 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้โอ่งน้ำของเพื่อนบ้าน สภาพมีบาดแผลถูกแทงบริเวณลำคอด้านซ้าย 1 แผล โดยจุดที่พบร่างอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ 20-30 เมตร เจ้าหน้าที่จึงทำการกั้นพื้นที่เพื่อรอชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
จากการสอบถามทราบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางอึ่ง ก่อนเกิดเหตุทั้งสองนั่งดื่มสุราด้วยกัน ก่อนจะมีปากเสียงและเกิดการท้าทายกัน โดยฝ่ายสามีได้พูดยั่วยุ และโยนมีดปลายแหลมให้ภรรยา พร้อมท้าให้แทงตัวเอง ทำให้ฝ่ายภรรยาเกิดความโมโห คว้ามีดแทงเข้าที่ลำคอของสามี 1 ครั้ง
หลังถูกแทง ผู้บาดเจ็บพยายามวิ่งหนีออกจากบ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ล้มลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ให้ข้อมูลว่า ผัวเมียภรรยาคู่นี้ ปกติมักจะมีปากเสียงทะเลาะกันอยู่เป็นประจำ แต่ครั้งนี้น่าจะลงไม้ลงมือกันหนัก เลยพลั้งมือแทงผัวจนเสียชีวิต
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้สอบปากคำอย่างละเอียด ขณะที่แพทย์ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ก่อนมอบร่างให้มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ นำส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่ศูนย์นิติเวช จ.ราชบุรี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป