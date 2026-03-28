พายุพัดบ้านพังยับ แรงลมซัดกำแพงถล่มทับเฒ่าวัย 78 ป่วยมะเร็งติดเตียงเสียชีวิตสลด หลังพาส่งโรงพยาบาล แต่ร่างกายทนไม่ไหว
เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.วันที่ 28 มี.ค.2569 กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งว่าเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่บ้านสร้างหว้า หมู่ 7 ตำบลโนนเพ็ก ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง เบื้องต้นพบว่ามีบ้านพังเสียหายแล้วกว่า 10 หลังคาเรือน และยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน เกิดเหตุสลด เมื่อมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ 1 ราย ทราบชื่อคือ นายเลื่อน ยั่วยวนดี อายุ 78 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และเป็นโรคมะเร็ง อาศัยอยู่กับญาติ คือ นางนวรัตน์ ภายในบ้านพัก บ.สร้างหว้า หมู่ 7 ต.โนนเพ็ก
เบื้องต้นทราบว่า ขณะเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอย่างหนัก ได้พัดโหมเข้าถล่มบ้านเรือนในพื้นที่อย่างฉับพลัน ส่งผลให้โครงสร้างบ้านหลายหลังไม่สามารถต้านแรงลมได้ โดยบ้านของนางนวรัตน์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก กำแพงบ้านได้พังถล่มลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัว และได้ล้มทับร่างของนายเลื่อนที่อยู่ภายในบ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ญาติและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างพากันวิ่งเข้าช่วยเหลือท่ามกลางสายฝน และแรงลมที่ยังพัดกระหน่ำ ก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพยุห์อย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจากสภาพร่างกายของผู้บาดเจ็บอ่อนแอจากโรคประจำตัว ประกอบกับแรงกระแทกอย่างรุนแรง ทำให้นายเลื่อนทนพิษบาดแผลไม่ไหว และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ นายอำเภอพยุห์ ได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ทางอำเภอพยุห์ยังได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมสำรวจความเสียหายอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดสรรความช่วยเหลือทั้งในด้านที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป