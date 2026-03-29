หดหู่ หนูน้อย7ขวบ-11ขวบ จมน้ำเสียชีวิตหมู่ ญาติตั้ง4ศพ รวมกันที่วัด เศร้าทั้งงาน หตุการณ์สร้างความสะเทือนใจกับชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก
วันที่ 29 มี.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดชนะตาราม ชำนิ (วัดชำนิ) อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยครอบครัวและญาติๆได้นำร่างเด็กชายและเด็กหญิงซึ่งจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกัน 4 ราย มาตั้งทำพิธีบำเพ็ญกุศล เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจกับชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก
โดยวานนี้ เวลา 18.30 น. เกิดเหตุเด็กหลายคนจมน้ำ ในสระน้ำใกล้กับลำห้วยน้อย ม.7 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 11 ปี ด.ญ.บี (นามสมมติ) อายุ 10 ปี ด.ช.ซี (นามสมมติ) อายุ 7 ปี และด.ญ.ดี (นามสมมติ) อายุ 10 ปี หน่วยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลชำนิ แต่ทั้งหมดเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบถามชาวบ้าน ทราบว่าเด็กทั้ง 4 คน ได้ไปนากับผู้ปกครอง ระหว่างนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณที่นา ผู้ปกครองจึงไปช่วยกันดับไฟ จากนั้นจึงเดินทางกลับมา แต่ไม่พบเด็กทั้ง 4 คน จึงช่วยกันตามหา คาดว่าน่าจะจมน้ำ ผู้ปกครองกับชาวบ้านจึงช่วยกันงมดูในสระน้ำใกล้ลำห้วยน้อย
ปรากฏพบร่างเด็กทั้ง 4 คนจมอยู่ในน้ำ เด็กทั้งหมดเดินตามผู้ปกครองไปดับไฟลามทุ่ง แล้วเผลอลงไปเล่นน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจก่อเกิเหตุการณ์สลดขึ้น อย่างไรก็ตาม ร่างเด็กทั้งหมดคาดว่าจะมีพิธีฌาปนกิจพร้อมกัน แต่ยังไม่กำหนดเวลาที่แน่ชัด
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