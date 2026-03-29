หดหู่ หนูน้อย7ขวบ-11ขวบ จมน้ำเสียชีวิตหมู่ ญาติตั้ง4ศพ รวมกันที่วัด เศร้าทั้งงาน หตุการณ์สร้างความสะเทือนใจกับชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก

วันที่ 29 มี.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดชนะตาราม ชำนิ (วัดชำนิ) อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยครอบครัวและญาติๆได้นำร่างเด็กชายและเด็กหญิงซึ่งจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกัน 4 ราย มาตั้งทำพิธีบำเพ็ญกุศล เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจกับชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก

โดยวานนี้ เวลา 18.30 น. เกิดเหตุเด็กหลายคนจมน้ำ ในสระน้ำใกล้กับลำห้วยน้อย ม.7 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 11 ปี ด.ญ.บี (นามสมมติ) อายุ 10 ปี ด.ช.ซี (นามสมมติ) อายุ 7 ปี และด.ญ.ดี (นามสมมติ) อายุ 10 ปี หน่วยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลชำนิ แต่ทั้งหมดเสียชีวิตในเวลาต่อมา

สอบถามชาวบ้าน ทราบว่าเด็กทั้ง 4 คน ได้ไปนากับผู้ปกครอง ระหว่างนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณที่นา ผู้ปกครองจึงไปช่วยกันดับไฟ จากนั้นจึงเดินทางกลับมา แต่ไม่พบเด็กทั้ง 4 คน จึงช่วยกันตามหา คาดว่าน่าจะจมน้ำ ผู้ปกครองกับชาวบ้านจึงช่วยกันงมดูในสระน้ำใกล้ลำห้วยน้อย

ปรากฏพบร่างเด็กทั้ง 4 คนจมอยู่ในน้ำ เด็กทั้งหมดเดินตามผู้ปกครองไปดับไฟลามทุ่ง แล้วเผลอลงไปเล่นน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจก่อเกิเหตุการณ์สลดขึ้น อย่างไรก็ตาม ร่างเด็กทั้งหมดคาดว่าจะมีพิธีฌาปนกิจพร้อมกัน แต่ยังไม่กำหนดเวลาที่แน่ชัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
10

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้