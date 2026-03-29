หนุ่มมอบตัวแล้ว! บุกบ้านยิงแฟนใหม่สาวอดีตคนเคยรัก หลังทราบพิกัดอ้างขอคุยเคลียร์ปัญหา มาถึงยิงไม่ยั้งเสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 เปิดปากอ้างถูกรุมก่อน แม่น้ำตาร่วงยกมือไหว้ขอโทษแทน
วันที่ 29 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า คดีอุกอาจใช้อาวุธปืนยิงกันหน้าบ้านพักในพื้นที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. คืนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือนายอลังกาฬ อายุ 27 ปี บาดเจ็บอีก 2 ราย สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอย่างมาก
ล่าสุดคดีนี้ ที่สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายศักรินทร์ อายุ 22 ปี หรือ “บังอี๊ด” ผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุโดยให้การภาคเสธ อ้างว่าไม่ได้มีเจตนายิงใส่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ แต่เป็นการยิงตอบโต้หลังจากถูกกลุ่มของผู้ตายรุมทำร้ายก่อน โดยเพื่อนได้รับบาดเจ็บถูกขวดเบียร์ตีศีรษะ
ด้านมารดา นายศักรินทร์ เปิดเผยว่า อดีตแฟนสาวของลูกชายเคยคบหาอยู่กินกันมานานกว่า 4 ปี ก่อนเลิกรากันได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ฝ่ายหญิงได้ย้ายไปพักอาศัยกับเพื่อนที่บ้านหลังเกิดเหตุ โดยคืนเกิดเหตุตนไม่ทราบว่าลูกชายจะเดินทางไปหา กระทั่งภายหลังลูกชายกลับมาบอกพี่สาว พร้อมเล่าว่าได้นำอาวุธปืนไปทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานวัดกษัตราธิราช ก่อนที่ครอบครัวตัดสินใจพาเข้ามอบตัว
ผู้เป็นแม่ ยังได้ยกมือไหว้ทั้งน้ำตา กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตว่า “ขอโทษแทนลูกของดิฉันด้วย” ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสะเทือนใจ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และ พยายามฆ่า และพ.ร.บ.อาวุธปืน ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดต่อไป
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