หนุ่มมอบตัวแล้ว! บุกบ้านยิงแฟนใหม่สาวอดีตคนเคยรัก หลังทราบพิกัดอ้างขอคุยเคลียร์ปัญหา มาถึงยิงไม่ยั้งเสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 เปิดปากอ้างถูกรุมก่อน แม่น้ำตาร่วงยกมือไหว้ขอโทษแทน

วันที่ 29 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า คดีอุกอาจใช้อาวุธปืนยิงกันหน้าบ้านพักในพื้นที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. คืนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือนายอลังกาฬ อายุ 27 ปี บาดเจ็บอีก 2 ราย สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอย่างมาก

ล่าสุดคดีนี้ ที่สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายศักรินทร์ อายุ 22 ปี หรือ “บังอี๊ด” ผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุโดยให้การภาคเสธ อ้างว่าไม่ได้มีเจตนายิงใส่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ แต่เป็นการยิงตอบโต้หลังจากถูกกลุ่มของผู้ตายรุมทำร้ายก่อน โดยเพื่อนได้รับบาดเจ็บถูกขวดเบียร์ตีศีรษะ

ด้านมารดา นายศักรินทร์ เปิดเผยว่า อดีตแฟนสาวของลูกชายเคยคบหาอยู่กินกันมานานกว่า 4 ปี ก่อนเลิกรากันได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ฝ่ายหญิงได้ย้ายไปพักอาศัยกับเพื่อนที่บ้านหลังเกิดเหตุ โดยคืนเกิดเหตุตนไม่ทราบว่าลูกชายจะเดินทางไปหา กระทั่งภายหลังลูกชายกลับมาบอกพี่สาว พร้อมเล่าว่าได้นำอาวุธปืนไปทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานวัดกษัตราธิราช ก่อนที่ครอบครัวตัดสินใจพาเข้ามอบตัว

ผู้เป็นแม่ ยังได้ยกมือไหว้ทั้งน้ำตา กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตว่า “ขอโทษแทนลูกของดิฉันด้วย” ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสะเทือนใจ

เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และ พยายามฆ่า และพ.ร.บ.อาวุธปืน ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดต่อไป

อ่านข่าว แฟนเก่าขอพิกัดบ้าน อ้างขอคุยเคลียร์ปัญหา มาถึงรัวยิงแฟนใหม่ เสียชีวิต

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ด่วน เครื่องบินเล็กตก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนท.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ
10

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ