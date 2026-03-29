วันหยุดก่อนถึงวันหวยออก ชาวบ้าน-นักท่องเที่ยวคึกคัก ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาศรม ฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ส่องเลขอ่างน้ำมนต์ หยดน้ำเทียน ไปเสี่ยงโชค
วันที่ 29 มี.ค.2569 ที่อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ หมู่ 4 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศใกล้วันหวยออก ตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาศรม เพื่อเสริมดวงชะตาและขอโชคลาภ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสายมูที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ภายในอาศรมมีการรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและศรัทธาไว้อย่างสวยงาม อาทิ องค์ท้าวเวสสุวรรณปาง 9 หน้า สูง 16 เมตร เจ้าแม่ตะเคียน พระพิฆเนศ พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อมี ถ้ำจินดามณี และกุมารทองเจ้าสัวเฮง โดยผู้ศรัทธาหลายรายนำฟักทอง น้ำแดง ขนม ของเล่น จักรยาน และข้าวสารมาถวายแก้บน ซึ่งทางอาศรมจะนำสิ่งของส่วนหนึ่งไปมอบให้โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
นอกจากนี้ยังมีประชาชนต่อแถวเข้าร่วมพิธีถวายพานผลไม้ และพิธีห่มผ้าเสือองค์ปู่ฤาษีพรหมเมศ ปางมหาเศรษฐี (องค์ใหญ่ที่สุดในโลก) พร้อมให้ อาจารย์ฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ทำพิธีลง “นะพระลักษณ์หน้าทอง” และเจิมมือเปิดดวงเศรษฐี เพื่อเสริมสิริมงคลด้านการงาน การค้า และโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภ
นางสาลี่ อายุ 67 ปี ชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาพร้อมลูกสาว นำฟักทอง ขนม และน้ำแดงมาถวายแก้บน เปิดเผยว่า ตนมีความศรัทธาและเคยมาขอโชคลาภที่นี่ จนถูกรางวัลติดต่อกันถึง 2 งวดซ้อน รับเงินไปกว่า 50,000 บาท วันนี้เป็นวันหยุดจึงนำสิ่งของมาถวายตามที่เคยลั่นวาจาไว้ พร้อมขอพรต่อเป็นงวดที่ 3
ส่วนบริเวณ ศาลาบุญช่วย หน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมศ เป็นอีกจุดที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก โดยพากันไปถ่ายภาพส่องตัวเลขจากหยดน้ำตาเทียนสีแดงที่ลอยอยู่ในอ่างน้ำมนต์ ตามพิธีโบราณ “เทวะบันดาล” พบว่าหยดน้ำตาเทียนจับตัวเป็นตัวเลขหลายชุด ได้แก่ เลข 36 เลข 10 และ 24 ที่ลอย 2 คู่ติดกัน