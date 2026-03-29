อุบัติเหตุสลด กระบะออกจากซอยขับเข้าถนนใหญ่ จักรยานยนต์ขับขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนสนั่น เด็กชายวัย 15 ปีเสียชีวิตคาถนน

เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 29 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีผู้เสียชีวิต บริเวณสามแยกปากทางเข้าวัดนางพระยา ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แพทย์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ

ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ชนอัดติดคาอยู่ด้านหน้าขวารถกระบะอีซูซุ สีขาว ทะเบียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างออกไปมีรางผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชาย อายุ 15 ปีผู้ขับขี่ โดยมีนายวีรยุทธ อายุ 42 ปี คนขับรถกระบะรอตำรวจอยู่ด้วยอาการตกใจ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วไม่ในร่างกาย

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะขับออกมาจากถนนวัดนางพระยาเข้าถนนสายหลัก ส่วนรถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช ได้พุ่งชนเข้าอย่างแรง ตัวเด็กชายกระเด็นลอยไปตกด้านหลังรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ด่วน เครื่องบินเล็กตก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนท.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ
10

1.5แสนครัวเรือนรอเลย 11 โมงวันนี้ ออมสิน โอนเงิน เยียวยาน้ำท่วม