อุบัติเหตุสลด กระบะออกจากซอยขับเข้าถนนใหญ่ จักรยานยนต์ขับขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนสนั่น เด็กชายวัย 15 ปีเสียชีวิตคาถนน
เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 29 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีผู้เสียชีวิต บริเวณสามแยกปากทางเข้าวัดนางพระยา ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แพทย์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ชนอัดติดคาอยู่ด้านหน้าขวารถกระบะอีซูซุ สีขาว ทะเบียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างออกไปมีรางผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชาย อายุ 15 ปีผู้ขับขี่ โดยมีนายวีรยุทธ อายุ 42 ปี คนขับรถกระบะรอตำรวจอยู่ด้วยอาการตกใจ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วไม่ในร่างกาย
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะขับออกมาจากถนนวัดนางพระยาเข้าถนนสายหลัก ส่วนรถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช ได้พุ่งชนเข้าอย่างแรง ตัวเด็กชายกระเด็นลอยไปตกด้านหลังรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่