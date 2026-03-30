หนุ่มฟินแลนด์ ชวน 2 สาวบาร์พัทยา กลับห้อง ก่อนง่วงหลับไป ตื่นมาตกใจ เงินสด นาฬิกา โรเล็กซ์ มูลค่า 700,000 บาท หายไป โร่แจ้งตำรวจ

เมื่อเวลา 02.06 น.วันที่ 30 มี.ค.2569 MR.KENNETH อายุ 30 ปี สัญชาติฟินแลนด์ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.ชัยนเรศ เพ็งแคน รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา หลังตกเป็นเหยื่อผู้หญิงไทย 2 คน ก่อเหตุลักทรัพย์ เป็นเงินสด มูลค่า 5,000 บาท และนาฬิกา โรเล็กซ์ มูลค่า 700,000 บาท ไป เหตุเกิดในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านจอมเทียน พัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนุ่มฟินแลนด์ ให้ข้อมูลว่า ตนเองไปนั่งดื่มที่บาร์เบียร์แห่งหนึ่ง แล้วได้ชักชวนผู้หญิง 2 คนกลับมาดื่มต่อที่ห้อง ก่อนที่ตนจะมีอาการง่วงจนหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาพบว่าทรัพย์สิน เป็นเงินสด และนาฬิกาข้อมือแบรนด์ดังหายไป

ตนเองมั่นใจว่าเป็นฝีมือของผู้หญิง 2 คนที่ตนเองพามาอย่างแน่นอน จึงรีบเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนดังกล่าว

หนุ่มฟินแลนด์

หนุ่มฟินแลนด์ โชว์ นาฬิกา โรเล็กซ์ มูลค่า 700,000 บาท ที่หายไป

เบื้องต้น ร.ต.อ.ชัยนเรศ เพ็งแคน รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

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