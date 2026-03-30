เปิดภาพวงจรปิด ปาเจโร่-เก๋งแดง ตามประกบกระบะ ก่อนพบศพ หนุ่มบริษัทรับเหมา ถูกยิงเสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์ M6 ด้าน ตำรวจจ่อออกหมายเรียก

จากกรณี นายศุภกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ถูกยิงเสียชีวิตอยู่บริเวณการ์ดเรลริมไหล่ทาง ข้างรถกระบะ ทะเบียน กทม. ด้านหลังติดสติกเกอร์บริษัทแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร บนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 หรือ M6 เขตอ.สูงเนิน ขาขึ้นไปจ.นครราชสีมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า จากการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน สภ.สูงเนิน พบหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับรถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเกิดเหตุ

หนุ่มบริษัทรับเหมา

เปิดภาพวงจรปิด ปาเจโร่-เก๋งแดง ตามประกบกระบะ ก่อนพบศพ หนุ่มบริษัทรับเหมา ถูกยิงเสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์ M6 ด้าน ตำรวจจ่อออกหมายเรียก

และคลิปวงจรปิดมุมสูงพบรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีขาว ไม่ทราบทะเบียน ขับไล่บี้กับรถของผู้ตาย โดยมีรถเก๋งสีแดง ขับปาดแซงนำหน้า และพยายามเบรก เพื่อให้รถผู้ตายจอด

หนุ่มบริษัทรับเหมา

จากนั้น ในเวลาต่อมา มีพลเมืองดีที่ขับรถผ่าน เห็นรถ 3 คันจอดอยู่ไหล่ทาง และมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันบางอย่าง จนมีผู้มาพบศพนายศุภกรถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตอยู่ด้ายท้ายรถของตนเองดังกล่าว

ซึ่งตำรวจ สภ.สูงเนิน ท้องที่เกิดเหตุ ร่วมกับตำรวจสืบสวนภูธรภาค 3 และตำรวจ สส.ภ.จว.นครราชสีมา ได้รวบรวมพยานหลักฐานและต้องติดตามรถต้องสงสัยทั้ง 2 คัน เพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้แล้ว โดยได้สอบสวนพยานแวดล้อมไปแล้ว 7 ปาก และเตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องกับคดีต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
2

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
3

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
4

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

อาลัยนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ 2ซีรีส์ดัง เพิ่งออกอากาศ ขึ้นข้อความรำลึกเพื่อนร่วมงานอันล้ำค่า
7

ครม.อัดสินเชื่อ บ้านคนละหลัง พลัส กู้สูงสุด 3 ล้าน ผ่อนนาน 40 ปี ช่วยคนรายได้น้อย
8

สวนทางสายสุขภาพ! คุณทวดจีนวัย 101 ปี ดื่มน้ำอัดลม กินซีฟู้ดเป็นประจำ
9

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ
10

ชวนรู้จัก October Theory ทฤษฎีเดือนตุลา ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง