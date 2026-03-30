เปิดภาพวงจรปิด ปาเจโร่-เก๋งแดง ตามประกบกระบะ ก่อนพบศพ หนุ่มบริษัทรับเหมา ถูกยิงเสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์ M6 ด้าน ตำรวจจ่อออกหมายเรียก
จากกรณี นายศุภกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ถูกยิงเสียชีวิตอยู่บริเวณการ์ดเรลริมไหล่ทาง ข้างรถกระบะ ทะเบียน กทม. ด้านหลังติดสติกเกอร์บริษัทแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร บนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 หรือ M6 เขตอ.สูงเนิน ขาขึ้นไปจ.นครราชสีมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า จากการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน สภ.สูงเนิน พบหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับรถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเกิดเหตุ
และคลิปวงจรปิดมุมสูงพบรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีขาว ไม่ทราบทะเบียน ขับไล่บี้กับรถของผู้ตาย โดยมีรถเก๋งสีแดง ขับปาดแซงนำหน้า และพยายามเบรก เพื่อให้รถผู้ตายจอด
จากนั้น ในเวลาต่อมา มีพลเมืองดีที่ขับรถผ่าน เห็นรถ 3 คันจอดอยู่ไหล่ทาง และมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันบางอย่าง จนมีผู้มาพบศพนายศุภกรถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตอยู่ด้ายท้ายรถของตนเองดังกล่าว
ซึ่งตำรวจ สภ.สูงเนิน ท้องที่เกิดเหตุ ร่วมกับตำรวจสืบสวนภูธรภาค 3 และตำรวจ สส.ภ.จว.นครราชสีมา ได้รวบรวมพยานหลักฐานและต้องติดตามรถต้องสงสัยทั้ง 2 คัน เพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้แล้ว โดยได้สอบสวนพยานแวดล้อมไปแล้ว 7 ปาก และเตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องกับคดีต่อไป