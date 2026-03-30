พีคสุด!! ดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี เปิดข้อมูล จุดความร้อนในไทย พุ่ง 4.3 พันจุด พบในป่าอนุรักษ์มากสุด ส่วนเมียนมา สูงสุดที่ 6.8 พันจุด
วันที่ 30 มี.ค.2569 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า GISTDA รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ในวานนี้ (29มี.ค.)
พบ จุดความร้อนในประเทศไทย รวม 4,327 จุด พบมากสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,430 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,528 จุด พื้นที่เขต สปก. 135 จุด พื้นที่เกษตร 125 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 102 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด
ขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่
- เมียนมา 6,863 จุด
- ลาว 3,046 จุด
- กัมพูชา 1,010 จุด
- เวียดนาม 802 จุด
- มาเลเซีย 37 จุด
ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th/fire
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